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Пусть гости завидуют: прованский салат, который оживит любой стол

1:54
Еда

Что может быть лучше, чем салат, который переносит вас на солнечные улочки юга Франции? Классический прованский салат — это свежесть, сочность и неповторимый аромат, который задаёт настроение и добавляет лёгкости любому приёму пищи.

Салат с киноа и овощами
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с киноа и овощами

Свежесть в каждом кусочке

В основе салата — простые, но такие яркие овощи: спелые томаты, сладкий перец, огурцы и красный лук. Томаты здесь — главные герои, они дарят блюду сочность и сладость. Хруст огурца и перца добавляет приятной текстурной игры, а лук тонко оттеняет вкус, придавая лёгкую пикантность.

Секретный ингредиент — прованский соус

Объединяет все ингредиенты знаменитый прованский соус. Он лёгкий, но выразительный — с оливковым маслом первого отжима, бальзамическим уксусом и набором ароматных трав: базиликом, тимьяном, розмарином. Эти травы создают ту самую атмосферу Прованса, которую хочется ощущать снова и снова.

Ингредиенты для идеального салата

  • Помидоры — 300 г

  • Огурцы — 200 г

  • Сладкий перец — 1 шт.

  • Красный лук — 1 шт.

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Бальзамический уксус — 1 ст. л.

  • Свежий базилик — 1 пучок

  • Прованские травы — 1 ч. л.

  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Нарежьте овощи кубиками, лук — тонкими кольцами. В глубокой миске аккуратно смешайте всё вместе, добавьте свежий базилик. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посыпьте прованскими травами, солью и перцем. Перемешайте нежно, чтобы не помять овощи, и подавайте сразу, наслаждаясь каждым кусочком.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. В настоящее время на территории Прованса находятся департаменты Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон, а также части Альп Верхнего Прованса и Приморских Альп.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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