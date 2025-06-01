Пусть гости завидуют: прованский салат, который оживит любой стол

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше, чем салат, который переносит вас на солнечные улочки юга Франции? Классический прованский салат — это свежесть, сочность и неповторимый аромат, который задаёт настроение и добавляет лёгкости любому приёму пищи.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Свежесть в каждом кусочке

В основе салата — простые, но такие яркие овощи: спелые томаты, сладкий перец, огурцы и красный лук. Томаты здесь — главные герои, они дарят блюду сочность и сладость. Хруст огурца и перца добавляет приятной текстурной игры, а лук тонко оттеняет вкус, придавая лёгкую пикантность.

Секретный ингредиент — прованский соус

Объединяет все ингредиенты знаменитый прованский соус. Он лёгкий, но выразительный — с оливковым маслом первого отжима, бальзамическим уксусом и набором ароматных трав: базиликом, тимьяном, розмарином. Эти травы создают ту самую атмосферу Прованса, которую хочется ощущать снова и снова.

Ингредиенты для идеального салата

Помидоры — 300 г

Огурцы — 200 г

Сладкий перец — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Свежий базилик — 1 пучок

Прованские травы — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить

Нарежьте овощи кубиками, лук — тонкими кольцами. В глубокой миске аккуратно смешайте всё вместе, добавьте свежий базилик. Заправьте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посыпьте прованскими травами, солью и перцем. Перемешайте нежно, чтобы не помять овощи, и подавайте сразу, наслаждаясь каждым кусочком.

Уточнения

Прова́нс (фр. Provence, окс. Provença, букв. «провинция») — историческая область на юго-востоке Франции, ныне составляющая часть региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. В настоящее время на территории Прованса находятся департаменты Вар, Воклюз и Буш-дю-Рон, а также части Альп Верхнего Прованса и Приморских Альп.



