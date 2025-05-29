Советские уличные перекусы: что ели на ходу в городах СССР

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В СССР, когда торопились и голод не ждал, спасали именно уличные перекусы.

Фото: Freepik by timolina is licensed under Рublic domain сосиска в тесте

Быстро, просто и сытно — вот девиз тех времен. Пирожки с капустой или мясом, сосиски в тесте и даже кукуруза — всё это было не просто едой, а настоящим городским фастфудом по-советски.

Пирожки — любимцы всех поколений

Тёплые, с хрустящей корочкой и разнообразной начинкой — от капусты до ягод. Их продавали прямо на улицах, и именно они часто становились главным лакомством в спешке между домом и школой или работой.

Сосиски в тесте — простота и вкус

Сосиска, завернутая в слой мягкого теста, была настоящим хитом. Её можно было есть прямо на ходу, не пачкая рук и не теряя времени на полноценный обед.

Варёная кукуруза — полезный и вкусный перекус

Особенно популярна летом, когда её продавали на улицах и рынках. Горячая, сладкая и ароматная кукуруза быстро утоляла голод и поднимала настроение.

Пончики и бублики — сладкое удовольствие

Для тех, кто хотел чего-то сладенького, на улицах всегда можно было найти пончики или свежие бублики. Они были простыми, но именно в этом и была их прелесть.

Компот из стакана — напиток в дорогу

Чтобы запить перекус, часто предлагали компот — ароматный, сладкий и освежающий напиток, который продавали прямо на улице в пластиковых стаканах.

Советские уличные перекусы — это вкус детства, быстрота и доступность. Они помогали не терять время, насыщали и добавляли маленьких радостей в серые будни больших городов.