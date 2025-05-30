Мёд из Карелии попал под проверку — показатели вызвали тревогу

Один из медовых брендов оказался в центре скандала: в Вологде выявили серьёзные нарушения в составе продукции, которая уже попала на прилавки.
Речь идёт о луговом мёде от ООО "Карельское общество пчеловодов". Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, в одном из магазинов Вологды были отобраны пробы продукта. Результаты лабораторного анализа оказались тревожными.
Диастазное число составило 3,9 при минимально допустимом значении 8.
Содержание гидроксиметилфурфурала (ГМФ) достигло 59,9 мг/кг, тогда как по норме оно не должно превышать 25 мг/кг.
Такие показатели, поясняют в надзорном ведомстве, говорят либо о нарушении технологии при переработке, либо о серьёзных ошибках при хранении. Чаще всего такие изменения в составе указывают на чрезмерный нагрев продукта — мёд мог утратить свои свойства и даже стать потенциально небезопасным.
Вся партия, а это почти 250 килограммов мёда, признана несоответствующей Техническому регламенту Таможенного союза и ГОСТу. Документация на товар уже аннулирована, сообщает karelinform.ru
Производителю направлено предписание об изъятии продукции из оборота. Кроме того, с прокуратурой согласованы действия по проведению внеплановой проверки предприятия.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
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