Секрет сладкого перекуса, который не вредит фигуре. Полезные конфеты, которые и правда вкусные

Кто сказал, что сладкое — это вредно? Домашние конфеты из сухофруктов в шоколадной глазури доказывают обратное. Никакого сахара, консервантов и ароматизаторов — только натуральные ингредиенты, польза и настоящее наслаждение. Эти конфеты не только радуют вкус, но и подпитывают организм витаминами, клетчаткой и энергией. Идеальны как полезный перекус, подарок ручной работы или альтернатива магазинным сладостям.

Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколад

Ингредиенты (на 4 порции / 12-16 конфет)

Шоколад молочный — 100 г

Курага — 50 г

Чернослив — 50 г

Изюм — 40 г

Финики (без косточек) — 30 г

Клюква вяленая — 30 г

Можно менять состав сухофруктов по вкусу: добавить инжир, сушёный ананас или даже орехи.

Как приготовить

Подготовка сухофруктов. Переберите сухофрукты, при необходимости удалите косточки (особенно у фиников), залейте горячей водой на 3-5 минут — это смягчит текстуру. Затем воду слейте, а плоды обсушите кухонным полотенцем. Измельчение. Сухофрукты переложите в чашу блендера или кухонного комбайна и измельчите до получения густой, вязкой пасты. Если техники нет — пропустите через мясорубку. Масса должна легко лепиться. Подготовка шоколада. Разломайте шоколад на кусочки и растопите на водяной бане или в микроволновке (не более 10-15 секунд за подход, помешивая). Шоколад должен стать жидким, но не перегреться. Формирование конфет. Возьмите силиконовую форму (например, полусферы). Кисточкой нанесите слой шоколада на стенки каждой ячейки. Поместите в морозилку на 10 минут. Второй слой. Достаньте форму и повторите покрытие — второй слой шоколада укрепит "коробочку" конфеты. Снова в морозилку на 5 минут. Начинка. Вложите в каждую шоколадную формочку немного пасты из сухофруктов. Утрамбуйте и выровняйте. "Закрываем" конфеты. Покройте начинку шоколадом, распределив его по всей поверхности. Это будет дно конфет. Ещё 5 минут в морозилке — и можно извлекать. Готово! Аккуратно выньте конфеты из форм — они легко выходят, получаются гладкими и блестящими. Можно украсить сверху орешками, кунжутом или кокосовой стружкой.

Если формы нет, просто слепите шарики из начинки и обмакните их в растопленный шоколад — вкус не пострадает!

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus — изготовленный), конфетные изделия — кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

