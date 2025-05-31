Котлеты из макарон с ветчиной и сыром: новый взгляд на вчерашний гарнир

2:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас остались макароны со вчерашнего ужина — не спешите их выбрасывать или разогревать в очередной раз. Сделайте из них… котлеты! Да-да, вы не ослышались. Это не только способ дать макаронам вторую жизнь, но и отличный вариант быстрого, сытного и оригинального блюда, которое понравится и взрослым, и детям. С хрустящей корочкой, расплавленным сыром внутри и ароматом пряностей — такие котлеты легко могут стать звездой обеда или ужина.

Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ котлеты

Ингредиенты (на 10-12 котлет)

Макароны (отварные) — 250 г

Ветчина — 200 г

Сыр твёрдый — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Куркума — 1 щепотка

Итальянские сушёные травы — 0,5 ч. ложки

Кунжут — 2 ч. ложки

Панировочные сухари — 60 г

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — 30-45 мл (для жарки)

Как приготовить

Подготовка макарон.

Отварите макароны до готовности в подсоленной воде (или используйте уже готовые остатки). Дайте им остыть. Затем переложите в чашу блендера и измельчите — масса должна быть мелкой и липкой, но не пастообразной. Добавляем начинку. В миску с измельчёнными макаронами добавьте натёртый сыр, измельчённую или натёртую ветчину, яйцо, куркуму и травы. Приправьте по вкусу. Всё тщательно перемешайте до получения однородной, вязкой массы. Формуем и панируем. Смочив руки, сформируйте котлетки — круглые или овальные, по желанию. В тарелке смешайте панировочные сухари с кунжутом. Обваляйте каждую котлету в этой хрустящей смеси. Жарим.Разогрейте масло в сковороде. Обжаривайте котлеты на среднем огне до румяной корочки — примерно по 4 минуты с каждой стороны. Котлеты должны подрумяниться, но не сгореть — следите за огнём. Подача. Подавайте горячими, с кетчупом, сметаной, чесночным или сырным соусом. Можно добавить свежий салат, овощи, зелень — и вот полноценный, сытный обед.

Советы

Вместо ветчины можно использовать варёную курицу, бекон или даже овощи (например, грибы). Эти котлетки удобно брать с собой — в ланчбокс, на пикник, в дорогу. Отличный способ "перепридумать" макароны, если дети их не доели.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

