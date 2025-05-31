Котлеты из макарон с ветчиной и сыром: новый взгляд на вчерашний гарнир

Если у вас остались макароны со вчерашнего ужина — не спешите их выбрасывать или разогревать в очередной раз. Сделайте из них… котлеты! Да-да, вы не ослышались. Это не только способ дать макаронам вторую жизнь, но и отличный вариант быстрого, сытного и оригинального блюда, которое понравится и взрослым, и детям. С хрустящей корочкой, расплавленным сыром внутри и ароматом пряностей — такие котлеты легко могут стать звездой обеда или ужина.
Макароны (отварные) — 250 г
Ветчина — 200 г
Сыр твёрдый — 100 г
Яйцо — 1 шт.
Куркума — 1 щепотка
Итальянские сушёные травы — 0,5 ч. ложки
Кунжут — 2 ч. ложки
Панировочные сухари — 60 г
Соль, перец — по вкусу
Масло растительное — 30-45 мл (для жарки)
Вместо ветчины можно использовать варёную курицу, бекон или даже овощи (например, грибы). Эти котлетки удобно брать с собой — в ланчбокс, на пикник, в дорогу. Отличный способ "перепридумать" макароны, если дети их не доели.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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