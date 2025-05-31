Рыбное филе как в мишленовском ресторане — быстро и без дорогостоящих ингредиентов

Если вы хотите приготовить что-то по-настоящему изысканное, но без сложностей и суеты — этот рецепт для вас. Филе лосося, запечённое в пергаменте с ароматным луком и фенхелем, получается невероятно нежным, буквально тает во рту. А йогуртовый соус с огурцом, укропом и чесноком придаёт блюду свежесть и баланс. Это не просто ужин — это ресторанное блюдо у вас дома.
Лосось (филе без кожи) — 4 шт. по 180 г
Фенхель (соломкой) — 2 стакана (примерно 1 луковица)
Лук-порей (соломкой) — 0,5 стакана
Оливковое масло extra virgin — 2 ч. ложки
Соль — 1 ч. ложка
Чёрный молотый перец — 0,5 ч. ложки
Сухой вермут — 0,25 стакана
Лимон — для подачи (дольки по желанию)
Пергаментная бумага — 4 листа по 37x60 см
Свежий огурец (натёртый) — 0,5 стакана
Натуральный йогурт без добавок — 0,75 стакана
Укроп (свежий, рубленый) — 1 ст. ложка
Лимонный сок — 1 ч. ложка
Чеснок (измельчённый) — 0,25 ч. ложки
Чёрный перец — 0,25 ч. ложки
Соль — 1/8 ч. ложки
Натёртый огурец тщательно промокните бумажными полотенцами — он должен быть почти сухим.
В миске соедините огурец, йогурт, укроп, лимонный сок и чеснок. Добавьте соль и перец.
Хорошо перемешайте, накройте крышкой или пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час — за это время соус настоится и станет ярче на вкус.
Фенхель можно заменить: на стебли сельдерея или даже цукини, если хотите более мягкий вкус. Вермут можно не использовать: его легко заменить белым сухим вином или вовсе исключить — вкус всё равно останется изысканным. Пергамент — залог успеха: не заменяйте его фольгой, чтобы сохранить нужную воздушность и аромат.
«Кра́сный гид „Мишле́н“» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Кра́сный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент.
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