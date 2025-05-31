Рыбное филе как в мишленовском ресторане — быстро и без дорогостоящих ингредиентов

3:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то по-настоящему изысканное, но без сложностей и суеты — этот рецепт для вас. Филе лосося, запечённое в пергаменте с ароматным луком и фенхелем, получается невероятно нежным, буквально тает во рту. А йогуртовый соус с огурцом, укропом и чесноком придаёт блюду свежесть и баланс. Это не просто ужин — это ресторанное блюдо у вас дома.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лосось

Ингредиенты (на 4 порции)

Для рыбы

Лосось (филе без кожи) — 4 шт. по 180 г

Фенхель (соломкой) — 2 стакана (примерно 1 луковица)

Лук-порей (соломкой) — 0,5 стакана

Оливковое масло extra virgin — 2 ч. ложки

Соль — 1 ч. ложка

Чёрный молотый перец — 0,5 ч. ложки

Сухой вермут — 0,25 стакана

Лимон — для подачи (дольки по желанию)

Пергаментная бумага — 4 листа по 37x60 см

Для соуса

Свежий огурец (натёртый) — 0,5 стакана

Натуральный йогурт без добавок — 0,75 стакана

Укроп (свежий, рубленый) — 1 ст. ложка

Лимонный сок — 1 ч. ложка

Чеснок (измельчённый) — 0,25 ч. ложки

Чёрный перец — 0,25 ч. ложки

Соль — 1/8 ч. ложки

Приготовление соуса

Натёртый огурец тщательно промокните бумажными полотенцами — он должен быть почти сухим. В миске соедините огурец, йогурт, укроп, лимонный сок и чеснок. Добавьте соль и перец. Хорошо перемешайте, накройте крышкой или пищевой плёнкой и уберите в холодильник минимум на 1 час — за это время соус настоится и станет ярче на вкус.

Приготовление лосося

Подготовка пергамента и начинки.

Разогрейте духовку до 215°C.

Вырежьте из пергаментной бумаги 4 овальных листа примерно 37x60 см. Каждый лист сложите пополам, а затем снова разверните. Это будет основа для упаковки рыбы. На одну половину каждого пергаментного овала выложите по полстакана нарезанного фенхеля и по 2 ст. ложки лука-порея. Сбрызните каждую овощную порцию 0,5 ч. ложки оливкового масла. Приправляем и собираем. Филе лосося со всех сторон посыпьте солью и молотым перцем. Уложите каждое филе сверху на овощи. Сбрызните рыбу 1 ст. ложкой вермута. Закройте второй половиной пергамента, а края аккуратно заверните и загните гармошкой, чтобы получился плотно закрытый пакет. Это поможет сохранить пар и аромат внутри. Запекаем. Выложите пергаментные свёртки на противень. Отправьте в горячую духовку и запекайте 15 минут. После выпечки дайте пакетам отдохнуть 5 минут прямо на противне. Подача. Разложите пакеты по тарелкам, аккуратно разорвите верхнюю часть пергамента (будьте осторожны — внутри горячий пар). Подавайте с охлаждённым йогуртовым соусом и дольками лимона.

Полезные советы

Фенхель можно заменить: на стебли сельдерея или даже цукини, если хотите более мягкий вкус. Вермут можно не использовать: его легко заменить белым сухим вином или вовсе исключить — вкус всё равно останется изысканным. Пергамент — залог успеха: не заменяйте его фольгой, чтобы сохранить нужную воздушность и аромат.

Уточнения

«Кра́сный гид „Мишле́н“» (от фр. Le Guide Michelin, Le Guide Rouge), иногда также упоминаемый как «Кра́сный путеводи́тель» — наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов на данный момент.

