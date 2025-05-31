Макароны с тыквой? Звучит странно, но попробовав раз — вы захотите ещё

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что макароны — это только про сыр или соус, самое время открыть для себя новое вкусовое сочетание. Представьте: мягкая, слегка сладковатая тыква, нежный творог, ароматный обжаренный лук с мускатным орехом и паприкой — всё это обволакивает макароны, превращая простое блюдо в гастрономическое удовольствие. Это необычное, но простое в приготовлении блюдо точно стоит того, чтобы появиться в вашем меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка из макарон с сыром

Ингредиенты (на 2-3 порции)

Макароны — 250 г

Тыква (очищенная) — 300 г

Творог — 100 г

Лук репчатый — 1 шт. (около 130 г)

Оливковое масло — 30 г

Паприка молотая — 1 ч. ложка

Мускатный орех — 1/8 ч. ложки

Соль — по вкусу

Кунжут — 1 ч. ложка (для подачи)

Как приготовить

Подготовьте продукты.

Очистите и нарежьте тыкву на небольшие кубики. Лук мелко покрошите. Отмерьте нужное количество макарон, масла, специй и творога. Сварите макароны. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente (обычно 8-9 минут). Слейте воду, оставив примерно полстакана отвара — он пригодится позже. Отварите тыкву. В отдельной кастрюле сварите кубики тыквы в подсоленной воде до мягкости — около 10-15 минут. Остудите. Обжарьте лук. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета (4-5 минут). Добавьте паприку и мускатный орех, перемешайте и обжарьте ещё минуту — аромат станет ярче и теплее. Сборка блюда. Добавьте в сковороду макароны, перемешайте с ароматной луково-пряной зажаркой. Затем добавьте творог — он сразу начнёт плавиться и придавать сливочную текстуру. Финальный штрих. Добавьте мягкую тыкву и немного отвара от макарон, чтобы блюдо стало сочным и связным. Тушите всё вместе 1-2 минуты. При необходимости досолите. Подача. Разложите по тарелкам, посыпьте кунжутом — он добавит интересный ореховый акцент. Подавайте горячим.

Почему стоит попробовать

Тыква — кладезь витаминов, а творог — отличный источник белка и кальция. Это нестандартный взгляд на привычные макароны. Всего 30-35 минут — и у вас готово интересное, ароматное блюдо.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

