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Макароны с тыквой? Звучит странно, но попробовав раз — вы захотите ещё

2:40
Еда

Если вы думаете, что макароны — это только про сыр или соус, самое время открыть для себя новое вкусовое сочетание. Представьте: мягкая, слегка сладковатая тыква, нежный творог, ароматный обжаренный лук с мускатным орехом и паприкой — всё это обволакивает макароны, превращая простое блюдо в гастрономическое удовольствие. Это необычное, но простое в приготовлении блюдо точно стоит того, чтобы появиться в вашем меню.

Запеканка из макарон с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром

Ингредиенты (на 2-3 порции)

  • Макароны — 250 г

  • Тыква (очищенная) — 300 г

  • Творог — 100 г

  • Лук репчатый — 1 шт. (около 130 г)

  • Оливковое масло — 30 г

  • Паприка молотая — 1 ч. ложка

  • Мускатный орех — 1/8 ч. ложки

  • Соль — по вкусу

  • Кунжут — 1 ч. ложка (для подачи)

Как приготовить

  1. Подготовьте продукты.
    Очистите и нарежьте тыкву на небольшие кубики. Лук мелко покрошите. Отмерьте нужное количество макарон, масла, специй и творога.
  2. Сварите макароны. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente (обычно 8-9 минут). Слейте воду, оставив примерно полстакана отвара — он пригодится позже.
  3. Отварите тыкву. В отдельной кастрюле сварите кубики тыквы в подсоленной воде до мягкости — около 10-15 минут. Остудите.
  4. Обжарьте лук. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета (4-5 минут). Добавьте паприку и мускатный орех, перемешайте и обжарьте ещё минуту — аромат станет ярче и теплее.
  5. Сборка блюда. Добавьте в сковороду макароны, перемешайте с ароматной луково-пряной зажаркой. Затем добавьте творог — он сразу начнёт плавиться и придавать сливочную текстуру.
  6. Финальный штрих. Добавьте мягкую тыкву и немного отвара от макарон, чтобы блюдо стало сочным и связным. Тушите всё вместе 1-2 минуты. При необходимости досолите.
  7. Подача.
  8. Разложите по тарелкам, посыпьте кунжутом — он добавит интересный ореховый акцент. Подавайте горячим.

Почему стоит попробовать

Тыква — кладезь витаминов, а творог — отличный источник белка и кальция. Это нестандартный взгляд на привычные макароны. Всего 30-35 минут — и у вас готово интересное, ароматное блюдо.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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