Макароны с тыквой? Звучит странно, но попробовав раз — вы захотите ещё

Если вы думаете, что макароны — это только про сыр или соус, самое время открыть для себя новое вкусовое сочетание. Представьте: мягкая, слегка сладковатая тыква, нежный творог, ароматный обжаренный лук с мускатным орехом и паприкой — всё это обволакивает макароны, превращая простое блюдо в гастрономическое удовольствие. Это необычное, но простое в приготовлении блюдо точно стоит того, чтобы появиться в вашем меню.
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка из макарон с сыром
Ингредиенты (на 2-3 порции)
Макароны — 250 г
Тыква (очищенная) — 300 г
Творог — 100 г
Лук репчатый — 1 шт. (около 130 г)
Оливковое масло — 30 г
Паприка молотая — 1 ч. ложка
Мускатный орех — 1/8 ч. ложки
Соль — по вкусу
Кунжут — 1 ч. ложка (для подачи)
Как приготовить
Подготовьте продукты. Очистите и нарежьте тыкву на небольшие кубики. Лук мелко покрошите. Отмерьте нужное количество макарон, масла, специй и творога.
Сварите макароны. Отварите макароны в подсоленной воде до состояния al dente (обычно 8-9 минут). Слейте воду, оставив примерно полстакана отвара — он пригодится позже.
Отварите тыкву. В отдельной кастрюле сварите кубики тыквы в подсоленной воде до мягкости — около 10-15 минут. Остудите.
Обжарьте лук. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета (4-5 минут). Добавьте паприку и мускатный орех, перемешайте и обжарьте ещё минуту — аромат станет ярче и теплее.
Сборка блюда. Добавьте в сковороду макароны, перемешайте с ароматной луково-пряной зажаркой. Затем добавьте творог — он сразу начнёт плавиться и придавать сливочную текстуру.
Финальный штрих. Добавьте мягкую тыкву и немного отвара от макарон, чтобы блюдо стало сочным и связным. Тушите всё вместе 1-2 минуты. При необходимости досолите.
Подача.
Разложите по тарелкам, посыпьте кунжутом — он добавит интересный ореховый акцент. Подавайте горячим.
Почему стоит попробовать
Тыква — кладезь витаминов, а творог — отличный источник белка и кальция. Это нестандартный взгляд на привычные макароны. Всего 30-35 минут — и у вас готово интересное, ароматное блюдо.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).