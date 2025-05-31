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Зачем заказывать пиццу, когда можно испечь эти закусочные кексы за 25 минут

3:10
Еда

Хочется удивить близких чем-то новым, но не слишком сложным? Тогда этот рецепт — то, что нужно. Закусочные кексы-пиццы — это универсальная и очень удобная альтернатива обычной пицце. Они идеально подойдут и для перекуса, и как закуска на праздничный стол, и даже в качестве гарнира к первым блюдам. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с тянущимся сыром, ароматными сосисками и яркой помидоркой черри на вершине — такой вариант пиццы точно запомнится.

Пивная тарелка
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивная тарелка

Ингредиенты (на 9 порций)

  • Кукурузная мука — 1 стакан (200 мл)

  • Молоко — 1 стакан (200 мл)

  • Масло растительное — 10 ст. ложек

  • Томатная паста — 3 ст. ложки (без горки)

  • Яйцо — 1 шт.

  • Сыр твёрдый — 100 г

  • Сосиски — 3-4 шт.

  • Помидоры черри — 9 шт.

  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Как приготовить

  1. Подготовьте все ингредиенты.
    Сначала достаньте всё необходимое, чтобы не отвлекаться в процессе. Помойте черри, очистите сосиски, натрите сыр.
  2. Подготовка начинки. Сыр натрите на мелкой тёрке. Сосиски нарежьте кружочками или мелкими кубиками — по желанию.
  3. Замешиваем основу. В отдельной глубокой миске соедините молоко, растительное масло и яйцо. Тщательно перемешайте до однородности венчиком или вилкой.
  4. Добавляем томатную основу. К молочно-яичной смеси добавьте томатную пасту и снова хорошо размешайте — масса должна стать однородной и яркой.
  5. Сухие ингредиенты. Кукурузную муку просейте и соедините с разрыхлителем. Это обеспечит будущим кексам нужную воздушность.
  6. Объединяем все компоненты. Постепенно вводите муку с разрыхлителем в жидкую основу, размешивая ложкой или венчиком. Должно получиться густое, но не слишком плотное тесто.
  7. Начинка. Добавьте в тесто натёртый сыр и нарезанные сосиски. Перемешайте всё до равномерного распределения.
  8. Формируем кексы. Разложите тесто по формочкам для кексов (лучше силиконовым или смазанным маслом). В центр каждого кекса аккуратно вдавите по одной помидорке черри — это будет красивый и вкусный акцент.
  9. Выпекаем. Поставьте формочки в предварительно разогретую до 180-200°C духовку. Выпекайте около 25 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выйти сухой.
  10. Подача. Подавайте кексы как в горячем, так и в охлаждённом виде. Они отлично сочетаются с овощами, свежей зеленью или даже томатным соусом.

Совет

Можно поэкспериментировать с начинкой: вместо сосисок использовать ветчину, курицу или даже обжаренные грибы. А сыр лучше выбрать тот, который хорошо плавится — моцарелла, гауда или смесь сыров для пиццы подойдут идеально.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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