Зачем заказывать пиццу, когда можно испечь эти закусочные кексы за 25 минут

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется удивить близких чем-то новым, но не слишком сложным? Тогда этот рецепт — то, что нужно. Закусочные кексы-пиццы — это универсальная и очень удобная альтернатива обычной пицце. Они идеально подойдут и для перекуса, и как закуска на праздничный стол, и даже в качестве гарнира к первым блюдам. Хрустящие снаружи, нежные внутри, с тянущимся сыром, ароматными сосисками и яркой помидоркой черри на вершине — такой вариант пиццы точно запомнится.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пивная тарелка

Ингредиенты (на 9 порций)

Кукурузная мука — 1 стакан (200 мл)

Молоко — 1 стакан (200 мл)

Масло растительное — 10 ст. ложек

Томатная паста — 3 ст. ложки (без горки)

Яйцо — 1 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Сосиски — 3-4 шт.

Помидоры черри — 9 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Как приготовить

Подготовьте все ингредиенты.

Сначала достаньте всё необходимое, чтобы не отвлекаться в процессе. Помойте черри, очистите сосиски, натрите сыр. Подготовка начинки. Сыр натрите на мелкой тёрке. Сосиски нарежьте кружочками или мелкими кубиками — по желанию. Замешиваем основу. В отдельной глубокой миске соедините молоко, растительное масло и яйцо. Тщательно перемешайте до однородности венчиком или вилкой. Добавляем томатную основу. К молочно-яичной смеси добавьте томатную пасту и снова хорошо размешайте — масса должна стать однородной и яркой. Сухие ингредиенты. Кукурузную муку просейте и соедините с разрыхлителем. Это обеспечит будущим кексам нужную воздушность. Объединяем все компоненты. Постепенно вводите муку с разрыхлителем в жидкую основу, размешивая ложкой или венчиком. Должно получиться густое, но не слишком плотное тесто. Начинка. Добавьте в тесто натёртый сыр и нарезанные сосиски. Перемешайте всё до равномерного распределения. Формируем кексы. Разложите тесто по формочкам для кексов (лучше силиконовым или смазанным маслом). В центр каждого кекса аккуратно вдавите по одной помидорке черри — это будет красивый и вкусный акцент. Выпекаем. Поставьте формочки в предварительно разогретую до 180-200°C духовку. Выпекайте около 25 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выйти сухой. Подача. Подавайте кексы как в горячем, так и в охлаждённом виде. Они отлично сочетаются с овощами, свежей зеленью или даже томатным соусом.

Совет

Можно поэкспериментировать с начинкой: вместо сосисок использовать ветчину, курицу или даже обжаренные грибы. А сыр лучше выбрать тот, который хорошо плавится — моцарелла, гауда или смесь сыров для пиццы подойдут идеально.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

