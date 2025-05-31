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Суп Затируха с курицей: сытно, просто и по-домашнему вкусно

Еда

Когда хочется чего-то по-настоящему уютного, сытного и согревающего, на помощь приходит старинный крестьянский суп — затируха. Это блюдо словно создано для того, чтобы напомнить нам, насколько простая еда может быть вкусной. Основа — насыщенный куриный бульон и уникальная яично-мучная затирка, которая придаёт супу характерную текстуру и сытность. Приготовление не потребует сложных техник, но результат удивит даже тех, кто впервые сталкивается с таким рецептом.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Ингредиенты

  • Куриная спинка (или другие части) — 150 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Пшеничная мука — 6 ст. ложек

  • Картофель — 2 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Репчатый лук — 1 шт.

  • Лавровый лист — 1 шт.

  • Соль — 0,5 ст. ложки (по вкусу)

  • Чёрный молотый перец — 1/3 ч. ложки

  • Масло растительное — для жарки

  • Зелёный лук — для подачи (по желанию)

Как приготовить

Шаг 1. Подготовка продуктов
Очистите картофель, морковь и лук. Подготовьте всё остальное, чтобы процесс прошёл максимально быстро и комфортно.

Шаг 2. Варим бульон
Положите куриную спинку в кастрюлю, залейте холодной водой, добавьте соль и поставьте на огонь. Варите на медленном огне около 40 минут. Как только появится пена — снимите её ложкой.

Шаг 3. Делаем затирку
В миску разбейте одно яйцо и слегка взбейте. Окуните в него руки, затем — в муку, и потрите ладони друг о друга, словно делаете хлебные крошки. Повторяйте до тех пор, пока не закончится вся мука. Получится рассыпчатая яично-мучная смесь.

Шаг 4. Подготовка овощей
Нарежьте лук мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой тёрке. Обжарьте овощи на сковороде в небольшом количестве масла около 3 минут — до мягкости и появления лёгкого аромата.

Шаг 5. Картофель и мясо
Картофель нарежьте небольшими кубиками. Мясо достаньте из бульона, дайте немного остыть. Выложите картофель в кастрюлю с бульоном, добавьте лавровый лист. Разберите курицу на кусочки, отделите мясо от костей и верните в кастрюлю. Варите ещё 20 минут.

Шаг 6. Собираем суп
Добавьте в бульон обжаренные овощи. Затем просейте затирку через сито и тоже добавьте в суп. Вбейте второе яйцо, взбейте венчиком и влейте тонкой струйкой в суп, помешивая. Варите ещё 10 минут.

Шаг 7. Финальный штрих
Попробуйте суп, при необходимости добавьте перец и досолите. Мелко нарежьте зелёный лук и украсьте каждую тарелку перед подачей.

Суп, который возвращает к истокам

Затируха — это не просто сытный суп, а настоящая гастрономическая ностальгия. Он согревает, насыщает и дарит ощущение уюта. Простые ингредиенты, немного времени — и у вас на столе ароматное, наваристое и очень домашнее блюдо. Идеален для прохладных дней и семейных обедов.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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