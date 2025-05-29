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Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно

1:55
Еда

Если хочется быстро приготовить что-то сытное и вкусное, а времени на долгие возни нет, лаваш с начинкой — отличный вариант!

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Легко, просто и универсально: можно использовать разные ингредиенты и получить новое блюдо каждый раз. В этом материале — подборка из пяти лучших начинок, которые легко сделать на сковороде, и которые точно понравятся всем.

1. Классика с сыром и зеленью

Натрите любой твёрдый сыр, добавьте мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку, зелёный лук), перемешайте и равномерно распределите по лавашу. Скрутите рулетом или сложите конвертом и обжарьте на сухой сковороде до золотистой корочки.

2. Курочка с майонезом и специями

Отварите или обжарьте куриную грудку, порежьте мелкими кусочками, смешайте с майонезом, добавьте соль, перец и паприку по вкусу. Намажьте начинку на лаваш и обжарьте на сковороде.

3. Яйцо с луком и зеленью

Отварите яйца вкрутую, мелко порубите и смешайте с обжаренным до золотистого цвета луком и рубленой зеленью. По желанию можно добавить немного майонеза или сметаны.

4. Ветчина с сыром и горчицей

Нарежьте тонкими ломтиками ветчину, натрите сыр, смешайте с горчицей. Выложите на лаваш, сверните и поджарьте до хруста.

5. Творог с чесноком и зеленью

Разомните творог с мелко нарезанным чесноком, добавьте зелень и немного соли. Намажьте на лаваш и обжарьте, пока корочка не станет золотистой.

Все эти начинки готовятся быстро, а результат — вкусный и сытный лаваш с аппетитной корочкой, который легко взять с собой или подать к столу. Идеально для перекуса или лёгкого ужина!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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