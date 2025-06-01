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Школьный автомат включён, а питание — выключено: что ест ребёнок, пока ты на работе

1:25
Еда

Выглядит удобно: поставил в школе автомат, положил туда "полезную" еду, и вот тебе готовое решение школьного питания. Только есть одно "но" — эта еда может выглядеть здоровой, но пользы от неё не больше, чем от конфет в обёртке с надписью "витамины”.

вендинговый автомат
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
вендинговый автомат

Что не так с "полезной" едой из автомата

Школьные вендинговые автоматы сейчас подают как альтернативу столовой. Только вот настоящая еда — не та, что стоит неделями в коробке при комнатной температуре.

Чтобы продукция хранилась дольше, её обрабатывают. Даже если это "правильный" бутерброд, внутри всё равно будут консерванты, стабилизаторы и упаковка, а не свежие продукты.

Почему это не для детей

Ребёнку важно питаться не просто быстро, а сбалансированно и регулярно.

А в автомате — всё наоборот:

  • срок хранения — неделями,

  • состава — полбанки Е-шек,

  • контроля — ноль.

Даже "йогурт с пробиотиками" из автомата — это просто сладкий десерт с добавками, если он простоял неделю при сомнительной температуре.

Столовая — не идеальна, но жива

Автомат может быть удобным дополнением, но не заменой. Горячая еда, супы, овощи, крупы — всё это из кнопки не вылезет. А значит, никакой автомат не даст ребёнку настоящего обеда. Только перекус с претензией на пользу.

Уточнения

Аппарат самообслуживания — это специализированное электронно-механическое устройство, которое позволяет автоматизировать процессы. С помощью таких устройств пользователь может без участия сотрудника оплатить покупки, получить посылку, пройти через турникет или оплатить услуги. Примеры аппаратов самообслуживания: кассы самообслуживания, постаматы, информационные терминалы и вендинговые автоматы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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