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Эти зелёные орехи делают с холестерином то, на что не способен даже авокадо

1:36
Еда

Фисташки — больше не просто перекус к сериалу. Они официально покинули территорию "орехов для десертов" и вышли на уровень суперфуда. Предлагаем разобраться, чем на самом деле полезны эти зелёные герои — и как просто ввести их в рацион без лишней заморочки.

Фисташки
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фисташки

Что внутри этих орешков

Фисташки насыщены витаминами и минералами: тут тебе и магний, и кальций, и витамин B6.

Вместе они:

  • поддерживают нервную систему,

  • помогают костям,

  • заряжают иммунитет.

Но самое главное — сердце. Мононенасыщенные жиры в фисташках снижают уровень "плохого” холестерина, помогают сосудам оставаться чистыми и гибкими. Добавь сюда антиоксиданты — и получишь перекус, который реально работает на здоровье.

Фисташки как перекус — или часть блюда

Эти орехи — не просто вкусные.

Они:

  • богаты белком,

  • содержат клетчатку,

  • дают чувство сытости надолго.

Отличный выбор, если нужно контролировать аппетит и не сорваться на холодильник через час после обеда.

Лёгкий салат с фисташками и курицей

Хочешь идеальный обед?

Попробуй:

  • 200 г куриного филе

  • 50 г очищенных фисташек

  • 100 г зелёного салата

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 1 ст. л. лимонного сока

  • соль, перец по вкусу

Обжарь курицу, нарежь, смешай с салатом и орехами, заправь маслом с лимоном. Всё. Просто и вкусно.

Уточнения

Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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