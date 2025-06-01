Эти зелёные орехи делают с холестерином то, на что не способен даже авокадо

Фисташки — больше не просто перекус к сериалу. Они официально покинули территорию "орехов для десертов" и вышли на уровень суперфуда. Предлагаем разобраться, чем на самом деле полезны эти зелёные герои — и как просто ввести их в рацион без лишней заморочки.
Фисташки насыщены витаминами и минералами: тут тебе и магний, и кальций, и витамин B6.
Вместе они:
поддерживают нервную систему,
помогают костям,
заряжают иммунитет.
Но самое главное — сердце. Мононенасыщенные жиры в фисташках снижают уровень "плохого” холестерина, помогают сосудам оставаться чистыми и гибкими. Добавь сюда антиоксиданты — и получишь перекус, который реально работает на здоровье.
Эти орехи — не просто вкусные.
Они:
богаты белком,
содержат клетчатку,
дают чувство сытости надолго.
Отличный выбор, если нужно контролировать аппетит и не сорваться на холодильник через час после обеда.
Хочешь идеальный обед?
Попробуй:
200 г куриного филе
50 г очищенных фисташек
100 г зелёного салата
1 ст. л. оливкового масла
1 ст. л. лимонного сока
соль, перец по вкусу
Обжарь курицу, нарежь, смешай с салатом и орехами, заправь маслом с лимоном. Всё. Просто и вкусно.
Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)
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