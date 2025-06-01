Эти зелёные орехи делают с холестерином то, на что не способен даже авокадо

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Фисташки — больше не просто перекус к сериалу. Они официально покинули территорию "орехов для десертов" и вышли на уровень суперфуда. Предлагаем разобраться, чем на самом деле полезны эти зелёные герои — и как просто ввести их в рацион без лишней заморочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фисташки

Что внутри этих орешков

Фисташки насыщены витаминами и минералами: тут тебе и магний, и кальций, и витамин B6.

Вместе они:

поддерживают нервную систему,

помогают костям,

заряжают иммунитет.

Но самое главное — сердце. Мононенасыщенные жиры в фисташках снижают уровень "плохого” холестерина, помогают сосудам оставаться чистыми и гибкими. Добавь сюда антиоксиданты — и получишь перекус, который реально работает на здоровье.

Фисташки как перекус — или часть блюда

Эти орехи — не просто вкусные.

Они:

богаты белком,

содержат клетчатку,

дают чувство сытости надолго.

Отличный выбор, если нужно контролировать аппетит и не сорваться на холодильник через час после обеда.

Лёгкий салат с фисташками и курицей

Хочешь идеальный обед?

Попробуй:

200 г куриного филе

50 г очищенных фисташек

100 г зелёного салата

1 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

соль, перец по вкусу

Обжарь курицу, нарежь, смешай с салатом и орехами, заправь маслом с лимоном. Всё. Просто и вкусно.

Уточнения

Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые (Anacardiaceae), распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая (лат. Pistacia vera)



