Ты мешаешь — и уже чувствуешь аромат: домашний соус, который удивляет

Если ты любишь соус с характером, который пробуждает аппетит и подходит буквально ко всему — этот домашний чесночный вариант тебя не подведёт. Он остренький, ароматный, нежный и готовится быстрее, чем доставят еду.
майонез — 100 г
чеснок — 3 зубчика
лимонный сок — 1 ст. л.
оливковое масло — 1 ч. л.
сушёный базилик или петрушка — 1 ч. л.
соль — щепотка
Чеснок измельчи — через пресс или тёрку.
Смешай майонез с чесноком.
Добавь лимонный сок, масло, зелень.
Всё хорошо перемешай и досоли по вкусу.
Дай настояться в холодильнике 30 минут — и будет то, что надо.
Готово! Получается густой, пикантный, насыщенный соус, который отлично идёт и к картошке, и к мясу, и к овощам на гриле.
Храни в банке с крышкой не более 3 дней — если, конечно, он вообще уцелеет до завтра.
Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.
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