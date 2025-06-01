Ты мешаешь — и уже чувствуешь аромат: домашний соус, который удивляет

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты любишь соус с характером, который пробуждает аппетит и подходит буквально ко всему — этот домашний чесночный вариант тебя не подведёт. Он остренький, ароматный, нежный и готовится быстрее, чем доставят еду.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чесночный соус

Что понадобится:

майонез — 100 г

чеснок — 3 зубчика

лимонный сок — 1 ст. л.

оливковое масло — 1 ч. л.

сушёный базилик или петрушка — 1 ч. л.

соль — щепотка

Как готовить:

Чеснок измельчи — через пресс или тёрку. Смешай майонез с чесноком. Добавь лимонный сок, масло, зелень. Всё хорошо перемешай и досоли по вкусу. Дай настояться в холодильнике 30 минут — и будет то, что надо.

Готово! Получается густой, пикантный, насыщенный соус, который отлично идёт и к картошке, и к мясу, и к овощам на гриле.

Храни в банке с крышкой не более 3 дней — если, конечно, он вообще уцелеет до завтра.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.



