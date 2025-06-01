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Ты мешаешь — и уже чувствуешь аромат: домашний соус, который удивляет

1:04
Еда

Если ты любишь соус с характером, который пробуждает аппетит и подходит буквально ко всему — этот домашний чесночный вариант тебя не подведёт. Он остренький, ароматный, нежный и готовится быстрее, чем доставят еду.

чесночный соус
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чесночный соус

Что понадобится:

  • майонез — 100 г

  • чеснок — 3 зубчика

  • лимонный сок — 1 ст. л.

  • оливковое масло — 1 ч. л.

  • сушёный базилик или петрушка — 1 ч. л.

  • соль — щепотка

Как готовить:

  1. Чеснок измельчи — через пресс или тёрку.

  2. Смешай майонез с чесноком.

  3. Добавь лимонный сок, масло, зелень.

  4. Всё хорошо перемешай и досоли по вкусу.

  5. Дай настояться в холодильнике 30 минут — и будет то, что надо.

Готово! Получается густой, пикантный, насыщенный соус, который отлично идёт и к картошке, и к мясу, и к овощам на гриле.

Храни в банке с крышкой не более 3 дней — если, конечно, он вообще уцелеет до завтра.

Уточнения

Со́ус — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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