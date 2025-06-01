Бабушка бы оценила: начинка, которая делает выпечку легендой

Когда в доме пахнет пирожками, всё остальное уже неважно. Особенно если эти пирожки — с начинкой, которая неожиданно хороша. Свекла. Да, именно она. Раньше такой вариант часто встречался в деревенской печи, а теперь — редкость. Самое время вернуть традицию на кухню.
Для теста нужно:
500 г муки
1 ст. л. сухих дрожжей
250 мл тёплого молока
2 ст. л. сахара
1 ч. л. соли
2 ст. л. растительного масла
Сначала смешай всё сухое, потом добавь молоко и масло. Замеси тесто, мягкое и послушное. Оставь его подходить в тёплом месте на 1–1,5 часа. Пока оно растёт — займись начинкой.
3 средние свеклы (отвари и натри на крупной тёрке)
1 луковица (мелко нарезать и обжарить)
Соль, перец — по вкусу
Немного растительного масла для жарки
Смешай свёклу с обжаренным луком, прогрей вместе на сковороде, остуди.
Подошедшее тесто раздели на шарики.
Каждый шарик раскатай в лепёшку.
В центр — начинку, края защипни.
Выложи на противень, смажь верх пирожков.
Выпекай при 180 °C около 20–25 минут.
Получаются румяные, мягкие, чуть сладковатые — и очень домашние.
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и
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