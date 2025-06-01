Бабушка бы оценила: начинка, которая делает выпечку легендой

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда в доме пахнет пирожками, всё остальное уже неважно. Особенно если эти пирожки — с начинкой, которая неожиданно хороша. Свекла. Да, именно она. Раньше такой вариант часто встречался в деревенской печи, а теперь — редкость. Самое время вернуть традицию на кухню.

Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пирожки

Простое тесто, как в детстве

Для теста нужно:

500 г муки

1 ст. л. сухих дрожжей

250 мл тёплого молока

2 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

Сначала смешай всё сухое, потом добавь молоко и масло. Замеси тесто, мягкое и послушное. Оставь его подходить в тёплом месте на 1–1,5 часа. Пока оно растёт — займись начинкой.

Начинка без мяса, но с душой

3 средние свеклы (отвари и натри на крупной тёрке)

1 луковица (мелко нарезать и обжарить)

Соль, перец — по вкусу

Немного растительного масла для жарки

Смешай свёклу с обжаренным луком, прогрей вместе на сковороде, остуди.

Как собрать и испечь

Подошедшее тесто раздели на шарики. Каждый шарик раскатай в лепёшку. В центр — начинку, края защипни. Выложи на противень, смажь верх пирожков. Выпекай при 180 °C около 20–25 минут.

Получаются румяные, мягкие, чуть сладковатые — и очень домашние.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и

