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Бабушка бы оценила: начинка, которая делает выпечку легендой

1:38
Еда

Когда в доме пахнет пирожками, всё остальное уже неважно. Особенно если эти пирожки — с начинкой, которая неожиданно хороша. Свекла. Да, именно она. Раньше такой вариант часто встречался в деревенской печи, а теперь — редкость. Самое время вернуть традицию на кухню.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пирожки

Простое тесто, как в детстве

Для теста нужно:

  • 500 г муки

  • 1 ст. л. сухих дрожжей

  • 250 мл тёплого молока

  • 2 ст. л. сахара

  • 1 ч. л. соли

  • 2 ст. л. растительного масла

Сначала смешай всё сухое, потом добавь молоко и масло. Замеси тесто, мягкое и послушное. Оставь его подходить в тёплом месте на 1–1,5 часа. Пока оно растёт — займись начинкой.

Начинка без мяса, но с душой

  • 3 средние свеклы (отвари и натри на крупной тёрке)

  • 1 луковица (мелко нарезать и обжарить)

  • Соль, перец — по вкусу

  • Немного растительного масла для жарки

Смешай свёклу с обжаренным луком, прогрей вместе на сковороде, остуди.

Как собрать и испечь

  1. Подошедшее тесто раздели на шарики.

  2. Каждый шарик раскатай в лепёшку.

  3. В центр — начинку, края защипни.

  4. Выложи на противень, смажь верх пирожков.

  5. Выпекай при 180 °C около 20–25 минут.

Получаются румяные, мягкие, чуть сладковатые — и очень домашние.

Уточнения

Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) или несладкой (рыба, мясной фарш, печень, картофель, грибы). Масса пирога от 0,5 кг и 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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