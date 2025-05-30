5 причин, почему томатная паста должна быть в каждом холодильнике на кухне

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывают дни, когда даже опытные кулинары сталкиваются с трудностями при выборе рецепта. Отсутствие свежих продуктов в холодильнике или усталость после рабочего дня могут снизить желание экспериментировать на кухне. В такие моменты на помощь приходит универсальный ингредиент — томатная паста.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Томатная паста

Томатная паста — это основа для множества блюд, от пасты и риса до супов и соусов. Она придает блюдам насыщенный вкус и аромат, а также служит натуральным загустителем. Благодаря своему сладкому и умами-вкусу, томатная паста может заменить сложные соусы и маринады, делая блюда более вкусными и интересными.

Использование томатной пасты в кулинарии:

Паста: томатная паста может использоваться как основа для томатных соусов или добавляться в пасту без соуса, например, в рецепт Pasta e Fagioli. Экспериментируя с пропорциями пасты и томатной пасты, можно создать уникальные блюда.

томатная паста может использоваться как основа для томатных соусов или добавляться в пасту без соуса, например, в рецепт Pasta e Fagioli. Экспериментируя с пропорциями пасты и томатной пасты, можно создать уникальные блюда. Рис: многие блюда из риса, особенно из красного риса, включают томатную пасту. Она придает рису насыщенный вкус и цвет.

многие блюда из риса, особенно из красного риса, включают томатную пасту. Она придает рису насыщенный вкус и цвет. Фасоль: томатная паста делает фасоль более насыщенной и вкусной. Ее можно добавить в белую фасоль с эскариолем или использовать в запеченных бобах, где томатная паста раскрывает свой вкус по мере приготовления.

томатная паста делает фасоль более насыщенной и вкусной. Ее можно добавить в белую фасоль с эскариолем или использовать в запеченных бобах, где томатная паста раскрывает свой вкус по мере приготовления. Суп: томатная паста используется для загущения и обогащения супов и рагу, особенно в блюдах с томатами.

томатная паста используется для загущения и обогащения супов и рагу, особенно в блюдах с томатами. Соус барбекю : смесь томатной пасты с водой, вустерширским соусом или яблочным уксусом придает соусу насыщенный вкус и приятную сладость.

: смесь томатной пасты с водой, вустерширским соусом или яблочным уксусом придает соусу насыщенный вкус и приятную сладость. Томатный соус: если нужно усилить вкус домашнего томатного соуса, достаточно добавить столовую ложку томатной пасты. Это особенно полезно для маринары из свежих или консервированных помидоров.

Томатная паста — это незаменимый ингредиент, который может превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр. Ее универсальность и простота использования делают ее незаменимым помощником на кухне, пишет allrecipes.com.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

