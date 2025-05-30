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5 причин, почему томатная паста должна быть в каждом холодильнике на кухне

2:16
Еда

Бывают дни, когда даже опытные кулинары сталкиваются с трудностями при выборе рецепта. Отсутствие свежих продуктов в холодильнике или усталость после рабочего дня могут снизить желание экспериментировать на кухне. В такие моменты на помощь приходит универсальный ингредиент — томатная паста.

Томатная паста
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Томатная паста

Томатная паста — это основа для множества блюд, от пасты и риса до супов и соусов. Она придает блюдам насыщенный вкус и аромат, а также служит натуральным загустителем. Благодаря своему сладкому и умами-вкусу, томатная паста может заменить сложные соусы и маринады, делая блюда более вкусными и интересными.

Использование томатной пасты в кулинарии:

  • Паста: томатная паста может использоваться как основа для томатных соусов или добавляться в пасту без соуса, например, в рецепт Pasta e Fagioli. Экспериментируя с пропорциями пасты и томатной пасты, можно создать уникальные блюда.
  • Рис: многие блюда из риса, особенно из красного риса, включают томатную пасту. Она придает рису насыщенный вкус и цвет.
  • Фасоль: томатная паста делает фасоль более насыщенной и вкусной. Ее можно добавить в белую фасоль с эскариолем или использовать в запеченных бобах, где томатная паста раскрывает свой вкус по мере приготовления.
  • Суп: томатная паста используется для загущения и обогащения супов и рагу, особенно в блюдах с томатами.
  • Соус барбекю: смесь томатной пасты с водой, вустерширским соусом или яблочным уксусом придает соусу насыщенный вкус и приятную сладость.
  • Томатный соус: если нужно усилить вкус домашнего томатного соуса, достаточно добавить столовую ложку томатной пасты. Это особенно полезно для маринары из свежих или консервированных помидоров.

Томатная паста — это незаменимый ингредиент, который может превратить обычное блюдо в кулинарный шедевр. Ее универсальность и простота использования делают ее незаменимым помощником на кухне, пишет allrecipes.com.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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