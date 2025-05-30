Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как накопить первые 100 000 долларов: секрет Чарли Мангера
Советские супы: от легендарного борща до рассольника
Не хватает времени на спорт? Эта схема с гантелями наращивает мышцы и сжигает жир
Вреда больше: Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Трещина в кирпичной стене: одно неверное движение — и будет хуже
Выглядит скромно, ест мало, не ломается: этот седан — как тот знакомый, который всегда выручит
Как не попасть в ловушку на вторичке — главные сигналы перекупа
Заботьтесь о своём саде даже на расстоянии: эффективные методы ухода
Скрытая жемчужина Пьемонта для ценителей подлинной Италии — вы точно не знали про это место

Замороженный картофель фри: секреты идеального хрустящего результата и популярные ошибки

2:27
Еда

В ресторанах уделяют особое внимание тому, чтобы картофель фри был приготовлен из свежего картофеля. Однако замороженный картофель фри также может быть вкусным и хрустящим, если правильно его приготовить.

Картофель фри
Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель фри

Некоторые шеф-повара считают, что замороженный картофель фри может быть не менее вкусным, чем тот, что подают в ресторанах, и требует меньше усилий. Для достижения идеального результата важно избегать распространённых ошибок при его приготовлении, напоминает allrecipes.com.

Одна из самых частых ошибок — переполнение подноса или корзины картофелем фри. Это приводит к неравномерному приготовлению и мягкости картофеля. Также важно предварительно разогреть прибор, чтобы избежать неравномерного приготовления или мягкости картофеля. Оптимальная температура для хрустящего и золотистого картофеля фри — 200 градусов Цельсия.

Ещё одна ошибка — недостаточное перемешивание картофеля фри во время приготовления. Для равномерного подрумянивания и хрустящей корочки картофель нужно часто переворачивать.

Для приготовления замороженного картофеля фри лучше всего использовать фритюрницу. Она обеспечивает быстрый и удобный способ приготовления хрустящего картофеля фри без необходимости фильтрации и хранения масла.

Вот как приготовить замороженный картофель фри во фритюрнице:

  1. Разогреть фритюрницу до 200 градусов Цельсия. Она должна работать не менее трёх минут, прежде чем добавить картофель фри.
  2. Разложить замороженный картофель фри в один слой на противне, сковороде или в корзине, избегая переполнения.
  3. Обжаривать картофель в течение семи минут, затем встряхнуть корзину или перевернуть его щипцами.
  4. Жарить на воздухе ещё пять-восемь минут, в зависимости от толщины картофеля, до золотистой и хрустящей корочки.
  5. Переложить картофель фри на блюдо или широкую миску, посолить и подавать горячим с соусом по вкусу.
  6. Приготовление замороженного картофеля фри во фритюрнице экономит время, уменьшает беспорядок и практически не требует участия рук.
  7. Однако важно учитывать некоторые детали: если картофель фри быстро темнеет, можно уменьшить температуру до 190 градусов Цельсия.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота
Авто
Рынок подержанных авто лихорадит — старые кроссоверы теперь на вес золота Аудио 
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Авто
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Жена Джорджа Клуни блистала в самом красивом платье мира
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Хотите, чтобы гладиолусы радовали до осени? Вот что вам нужно делать
Последние материалы
Заботьтесь о своём саде даже на расстоянии: эффективные методы ухода
Скрытая жемчужина Пьемонта для ценителей подлинной Италии — вы точно не знали про это место
На трассе — герой, на просёлке — беда: резина, которая ломает не подвеску, а планы
Замороженный картофель фри: секреты идеального хрустящего результата и популярные ошибки
Петрушка взлетает за 3 дня — если перед этим её немного встряхнуть
Глаза как индикатор внимания: новые способы понять, когда мозг устал и теряет фокус
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Доля долговой нагрузки: сколько должно оставаться после выплат по кредиту на жизнь
Моя любовь: Юлия Барановская показала младшего сына Арсения
Какой клей держит винил, а какой испортит стены — проверили на практике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.