Замороженный картофель фри: секреты идеального хрустящего результата и популярные ошибки

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

В ресторанах уделяют особое внимание тому, чтобы картофель фри был приготовлен из свежего картофеля. Однако замороженный картофель фри также может быть вкусным и хрустящим, если правильно его приготовить.

Фото: Adobe Stock by M.studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель фри

Некоторые шеф-повара считают, что замороженный картофель фри может быть не менее вкусным, чем тот, что подают в ресторанах, и требует меньше усилий. Для достижения идеального результата важно избегать распространённых ошибок при его приготовлении, напоминает allrecipes.com.

Одна из самых частых ошибок — переполнение подноса или корзины картофелем фри. Это приводит к неравномерному приготовлению и мягкости картофеля. Также важно предварительно разогреть прибор, чтобы избежать неравномерного приготовления или мягкости картофеля. Оптимальная температура для хрустящего и золотистого картофеля фри — 200 градусов Цельсия.

Ещё одна ошибка — недостаточное перемешивание картофеля фри во время приготовления. Для равномерного подрумянивания и хрустящей корочки картофель нужно часто переворачивать.

Для приготовления замороженного картофеля фри лучше всего использовать фритюрницу. Она обеспечивает быстрый и удобный способ приготовления хрустящего картофеля фри без необходимости фильтрации и хранения масла.

Вот как приготовить замороженный картофель фри во фритюрнице:

Разогреть фритюрницу до 200 градусов Цельсия. Она должна работать не менее трёх минут, прежде чем добавить картофель фри. Разложить замороженный картофель фри в один слой на противне, сковороде или в корзине, избегая переполнения. Обжаривать картофель в течение семи минут, затем встряхнуть корзину или перевернуть его щипцами. Жарить на воздухе ещё пять-восемь минут, в зависимости от толщины картофеля, до золотистой и хрустящей корочки. Переложить картофель фри на блюдо или широкую миску, посолить и подавать горячим с соусом по вкусу. Приготовление замороженного картофеля фри во фритюрнице экономит время, уменьшает беспорядок и практически не требует участия рук. Однако важно учитывать некоторые детали: если картофель фри быстро темнеет, можно уменьшить температуру до 190 градусов Цельсия.

Уточнения

Карто́фель фри (картофель + фр. frite [frit] — жареный) — нарезанный брусочками или пластинками картофель, жаренный во фритюре.

