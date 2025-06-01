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Эти помидоры рушат салаты, портят соусы и лопаются в банке

Еда

Летний рынок — рай для фанатов помидоров. Но среди ярко-красных, глянцевых и идеально круглых плодов легко нарваться на надувной муляж с привкусом картонки. Всё потому, что многие помидоры — не для вкуса, а для витрины. Они должны выжить в дороге, а не порадовать на тарелке.

Помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by Hedwig Storch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Помидоры

Как найти сочные, настоящие, пахнущие солнцем помидоры? Всё зависит от того, куда ты их готовишь.

Салаты: сочность, аромат, нежность

Если хочется сделать летний салат, ищи мясистые, ароматные плоды с тонкой кожицей.

Идеально подойдут:

  • "Бычье сердце"

  • "Белый налив"

  • "Бабушкино"

  • Черри — особенно тёмные или жёлтые

Запах — главный критерий. Если томат ничем не пахнет, он, скорее всего, и на вкус будет "никакой".

Засолка и заготовки: крепкие и стойкие

Для банок, закруток и бочковых историй нужны помидоры, которые не лопнут и не развалятся.

Выбирай:

  • "Катя"

  • "Де Барао"

Плоды должны быть среднего размера, плотные и с толстой кожицей. Такие спокойно переживут кипяток, маринад и долгую зиму в подвале.

Соусы и кетчупы: плотные и сливовидные

Нужен насыщенный соус? Забудь про салатные сорта. Тут рулят сливовидные помидоры: у них мало сока и семян, они легко увариваются до нужной густоты. Из них получается домашняя томатная паста, которая даст фору любому покупному аналогу.

Уточнения

Тома́т или помидо́р — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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