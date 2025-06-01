Булочки отменяются: эти панкейки с корицей делают утро слаще и проще

Если утром ты разрываешься между "съесть что-то быстро" и "побаловать себя как в кофейне", у нас для тебя идеальный компромисс. Панкейки с коричной начинкой в стиле "Синнабон” - это не просто оладьи, а настоящая утренняя радость с запахом праздника. Готовятся проще булочек, а пахнут — как в кондитерской.
2 яйца
200 мл молока
120 г муки
1/2 ч. л. разрыхлителя
немного сахара или заменителя
щепотка соли
Для начинки:
20 г мягкого сливочного масла
1 ч. л. сахарозаменителя (или 2 ч. л. сахара)
1 ч. л. молотой корицы
Взбей ингредиенты для теста — должно получиться гладко, без комков.
Растопи масло, вмешай корицу и сахар — начинка готова.
Вылей порцию теста на сковороду, сверху — круг из начинки (удобнее выдавливать из пакета).
Накрой крышкой, подожди минуту-другую. Переверни аккуратно и обжарь с другой стороны.
После каждого — протри сковороду, чтобы сладкая корица не подгорала.
Подавай с йогуртом, мёдом, орешками или просто с кофе — и не забудь сфоткать, это красиво.
Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде. Тесто готовится на основе молока с добавлением крахмала и растопленного сливочного масла.
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