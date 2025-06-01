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Булочки отменяются: эти панкейки с корицей делают утро слаще и проще

1:21
Еда

Если утром ты разрываешься между "съесть что-то быстро" и "побаловать себя как в кофейне", у нас для тебя идеальный компромисс. Панкейки с коричной начинкой в стиле "Синнабон” - это не просто оладьи, а настоящая утренняя радость с запахом праздника. Готовятся проще булочек, а пахнут — как в кондитерской.

панкейк
Фото: Own work by Chefkitchen90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
панкейк

Что нужно для теста:

  • 2 яйца

  • 200 мл молока

  • 120 г муки

  • 1/2 ч. л. разрыхлителя

  • немного сахара или заменителя

  • щепотка соли

Для начинки:

  • 20 г мягкого сливочного масла

  • 1 ч. л. сахарозаменителя (или 2 ч. л. сахара)

  • 1 ч. л. молотой корицы

Как готовить, чтобы получилось вкусно и красиво

  1. Взбей ингредиенты для теста — должно получиться гладко, без комков.

  2. Растопи масло, вмешай корицу и сахар — начинка готова.

  3. Вылей порцию теста на сковороду, сверху — круг из начинки (удобнее выдавливать из пакета).

  4. Накрой крышкой, подожди минуту-другую. Переверни аккуратно и обжарь с другой стороны.

  5. После каждого — протри сковороду, чтобы сладкая корица не подгорала.

Подавай с йогуртом, мёдом, орешками или просто с кофе — и не забудь сфоткать, это красиво.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде. Тесто готовится на основе молока с добавлением крахмала и растопленного сливочного масла.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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