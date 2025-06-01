Булочки отменяются: эти панкейки с корицей делают утро слаще и проще

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Если утром ты разрываешься между "съесть что-то быстро" и "побаловать себя как в кофейне", у нас для тебя идеальный компромисс. Панкейки с коричной начинкой в стиле "Синнабон” - это не просто оладьи, а настоящая утренняя радость с запахом праздника. Готовятся проще булочек, а пахнут — как в кондитерской.

Фото: Own work by Chefkitchen90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ панкейк

Что нужно для теста:

2 яйца

200 мл молока

120 г муки

1/2 ч. л. разрыхлителя

немного сахара или заменителя

щепотка соли

Для начинки:

20 г мягкого сливочного масла

1 ч. л. сахарозаменителя (или 2 ч. л. сахара)

1 ч. л. молотой корицы

Как готовить, чтобы получилось вкусно и красиво

Взбей ингредиенты для теста — должно получиться гладко, без комков. Растопи масло, вмешай корицу и сахар — начинка готова. Вылей порцию теста на сковороду, сверху — круг из начинки (удобнее выдавливать из пакета). Накрой крышкой, подожди минуту-другую. Переверни аккуратно и обжарь с другой стороны. После каждого — протри сковороду, чтобы сладкая корица не подгорала.

Подавай с йогуртом, мёдом, орешками или просто с кофе — и не забудь сфоткать, это красиво.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде. Тесто готовится на основе молока с добавлением крахмала и растопленного сливочного масла.



