Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда лето только начинается, а на прилавках появляется первая клубника, хочется растянуть это удовольствие подольше. Варенье — банально. Джем — скучно. А вот домашние цукаты из клубники — это уже десерт с характером: красиво, натурально, вкусно и... капельку магически.

Фото: Designed by Freepik by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубника

Процесс требует терпения, но результат того стоит. Из 1,5 кг ягод получается около 350 г упругих, янтарных цукатов — и ещё бонус: более полулитра насыщенного клубничного сиропа для блинчиков, каш, тостов или утреннего кофе.

Как сделать клубничные цукаты: по шагам

Что нужно:

1,5 кг клубники (небольшой и одинаковой по размеру)

1 кг сахара

200 мл воды

Что делать:

Сначала сироп. Смешай сахар с водой, нагрей до полного растворения сахара и кипения. Залей клубнику. Ягоды отправь в горячий сироп, перемешай — они станут глянцевыми. Повтори 7 раз. Остуди, откинь клубнику, прокипяти сироп, снова залей. Это важно для текстуры. Оставь на решётке. После финального погружения — 2–3 часа на дуршлаге. Суши. Либо в духовке при 90°С (около 8 часов), либо на балконе 4–5 дней.

Цукаты станут упругими, сухими и не будут липнуть к рукам. Можно пересыпать сахаром и хранить в контейнере в холодильнике или морозилке.

Уточнения

Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.



