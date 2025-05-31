Клубничные цукаты, которые выглядят как сладкое золото и хранятся месяцами

Когда лето только начинается, а на прилавках появляется первая клубника, хочется растянуть это удовольствие подольше. Варенье — банально. Джем — скучно. А вот домашние цукаты из клубники — это уже десерт с характером: красиво, натурально, вкусно и... капельку магически.
Процесс требует терпения, но результат того стоит. Из 1,5 кг ягод получается около 350 г упругих, янтарных цукатов — и ещё бонус: более полулитра насыщенного клубничного сиропа для блинчиков, каш, тостов или утреннего кофе.
Что нужно:
1,5 кг клубники (небольшой и одинаковой по размеру)
1 кг сахара
200 мл воды
Что делать:
Сначала сироп. Смешай сахар с водой, нагрей до полного растворения сахара и кипения.
Залей клубнику. Ягоды отправь в горячий сироп, перемешай — они станут глянцевыми.
Повтори 7 раз. Остуди, откинь клубнику, прокипяти сироп, снова залей. Это важно для текстуры.
Оставь на решётке. После финального погружения — 2–3 часа на дуршлаге.
Суши. Либо в духовке при 90°С (около 8 часов), либо на балконе 4–5 дней.
Цукаты станут упругими, сухими и не будут липнуть к рукам. Можно пересыпать сахаром и хранить в контейнере в холодильнике или морозилке.
Цука́ты (итал. succada, от succo — «сок») — сваренные дробно (короткими интервалами длительное время для пропитки сиропом) в сахарном или сахаропаточном сиропе плоды или их части с последующей их сушкой.
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