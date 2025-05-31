Этот коктейль бодрит, охлаждает и не надоедает — чай в нём играет не по правилам

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычный чай наскучил, классические коктейли не удивляют, а душа просит лета во вкусе? Значит, пора встряхнуть устоявшееся и собрать мохито в новом, зелёном исполнении. Листья мяты, терпкость лайма и лёгкая горечь зелёного чая в сочетании с ромом — звучит неожиданно? А на вкус — ещё интереснее.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мохито

Освежающий рецепт "мохито для гурмана"

Тебе понадобится:

зелёный чай — 125 мл

белый ром — 45 мл

лайм — половинка + кусочек на украшение

свежая мята — 10 листьев + пару веточек сверху

сахарная пудра — 2 ст. л.

лёд — сколько душа пожелает

Как готовить:

Завари чай, добавь пудру, размешай, остуди. В бокале разомни мяту и лайм — чтобы всё благоухало. Влей ром, чай, добавь лёд. Перемешай и укрась — как будто снимаешь для обложки.

И помни: алкоголь — не рекомендация, а на твой страх и риск. Здоровье важнее любого коктейля.

Хочешь ещё вкусов

Добавь немного апельсиновой цедры — и будет ещё пикантнее. Любишь послаще? Чайный сироп сделает своё дело. А если заменить ром на безалкогольную основу — получится освежайка, которую можно пить даже днём на работе (почти).

Уточнения

Мохи́то — алкогольный коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. Происходит с острова Куба, стал популярен в США в 1980-х. Коктейль входит в список «современной классики» международной ассоциации барменов (IBA) и классифицируется как лонг дринк.



