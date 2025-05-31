Этот коктейль бодрит, охлаждает и не надоедает — чай в нём играет не по правилам

Обычный чай наскучил, классические коктейли не удивляют, а душа просит лета во вкусе? Значит, пора встряхнуть устоявшееся и собрать мохито в новом, зелёном исполнении. Листья мяты, терпкость лайма и лёгкая горечь зелёного чая в сочетании с ромом — звучит неожиданно? А на вкус — ещё интереснее.
Тебе понадобится:
зелёный чай — 125 мл
белый ром — 45 мл
лайм — половинка + кусочек на украшение
свежая мята — 10 листьев + пару веточек сверху
сахарная пудра — 2 ст. л.
лёд — сколько душа пожелает
Как готовить:
Завари чай, добавь пудру, размешай, остуди.
В бокале разомни мяту и лайм — чтобы всё благоухало.
Влей ром, чай, добавь лёд.
Перемешай и укрась — как будто снимаешь для обложки.
И помни: алкоголь — не рекомендация, а на твой страх и риск. Здоровье важнее любого коктейля.
Добавь немного апельсиновой цедры — и будет ещё пикантнее. Любишь послаще? Чайный сироп сделает своё дело. А если заменить ром на безалкогольную основу — получится освежайка, которую можно пить даже днём на работе (почти).
Мохи́то — алкогольный коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. Происходит с острова Куба, стал популярен в США в 1980-х. Коктейль входит в список «современной классики» международной ассоциации барменов (IBA) и классифицируется как лонг дринк.
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