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Этот коктейль бодрит, охлаждает и не надоедает — чай в нём играет не по правилам

1:24
Еда

Обычный чай наскучил, классические коктейли не удивляют, а душа просит лета во вкусе? Значит, пора встряхнуть устоявшееся и собрать мохито в новом, зелёном исполнении. Листья мяты, терпкость лайма и лёгкая горечь зелёного чая в сочетании с ромом — звучит неожиданно? А на вкус — ещё интереснее.

Мохито
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мохито

Освежающий рецепт "мохито для гурмана"

Тебе понадобится:

  • зелёный чай — 125 мл

  • белый ром — 45 мл

  • лайм — половинка + кусочек на украшение

  • свежая мята — 10 листьев + пару веточек сверху

  • сахарная пудра — 2 ст. л.

  • лёд — сколько душа пожелает

Как готовить:

  1. Завари чай, добавь пудру, размешай, остуди.

  2. В бокале разомни мяту и лайм — чтобы всё благоухало.

  3. Влей ром, чай, добавь лёд.

  4. Перемешай и укрась — как будто снимаешь для обложки.

И помни: алкоголь — не рекомендация, а на твой страх и риск. Здоровье важнее любого коктейля.

Хочешь ещё вкусов

Добавь немного апельсиновой цедры — и будет ещё пикантнее. Любишь послаще? Чайный сироп сделает своё дело. А если заменить ром на безалкогольную основу — получится освежайка, которую можно пить даже днём на работе (почти).

Уточнения

Мохи́то — алкогольный коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. Происходит с острова Куба, стал популярен в США в 1980-х. Коктейль входит в список «современной классики» международной ассоциации барменов (IBA) и классифицируется как лонг дринк.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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