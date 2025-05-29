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Ностальгия на тарелке: необычные блюда СССР, которые снова в моде

2:12
Еда

Советская кухня славилась простыми и сытными блюдами, многие из которых уходят корнями в традиции разных республик СССР.

Заливное из рыбы
Фото: commons.wikimedia.org by marco dodero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заливное из рыбы

Сегодня эти рецепты возвращаются в моду — не только из-за ностальгии, но и потому что они вкусны и необычны. Вот несколько таких блюд, которые вновь завоёвывают сердца гурманов.

1. Холодец — царское желе из мяса

Пожалуй, одно из самых узнаваемых советских блюд, холодец на базе бульона с кусочками мяса и желатином. Его готовили на праздники и семейные застолья, а сейчас к нему добавляют современные акценты — например, хрен или горчицу с клюквой.

2. Селёдка под шубой — слоёный салат с историей

Этот салат с варёными овощами, свёклой и майонезом давно стал символом советских праздников. Сегодня его готовят не только классическим способом, но и экспериментируют с ингредиентами, добавляя орехи, яблоки или горчичный соус.

3. Ленинградский заливной судак

Желе из рыбы — популярное блюдо советской эпохи, которое требует терпения и аккуратности. В последнее время оно возвращается на столы благодаря своей изысканной текстуре и лёгкости подачи.

4. Пирожки с картошкой и грибами

Пирожки были любимым перекусом в СССР, а начинка из картошки и грибов остаётся одной из самых популярных. Сегодня их готовят с использованием цельнозерновой муки и натуральных специй, делая классическое блюдо полезнее.

5. Компот из сухофруктов — напиток детства

Этот простой и освежающий напиток из кураги, изюма и чернослива до сих пор любят за натуральный вкус и аромат. Сейчас компот подают не только дома, но и в модных кафе как альтернативу газировке.

Советская кухня — это кладезь простых, но необычных блюд, которые выдержали проверку временем. Их возвращение в современные меню — прекрасный способ вспомнить вкус детства и открыть для себя заново настоящую гастрономию СССР.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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