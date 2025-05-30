Невероятный рецепт: как простая брокколи превращается в низкокалорийные котлеты для бургеров

Брокколи — это не только вкусный, но и невероятно полезный овощ, который должен быть в вашем рационе. Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье.
Брокколи можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде. Его можно добавлять в салаты, супы, пасту или готовить в качестве самостоятельного гарнира. Для сохранения полезных веществ рекомендуется слегка отварить брокколи или приготовить на пару.
Однако, если вы хотите разнообразить свои блюда, брокколи можно использовать в самых разных рецептах. Например, издание shape.gr приготовило для вас вкусные и низкокалорийные бургеры с брокколи, которые состоят всего из трёх ингредиентов и содержат всего 47 калорий на порцию!
Ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление:
Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.
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