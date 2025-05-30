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Невероятный рецепт: как простая брокколи превращается в низкокалорийные котлеты для бургеров

2:00
Еда

Брокколи — это не только вкусный, но и невероятно полезный овощ, который должен быть в вашем рационе. Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье.

Бургер
Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бургер

Брокколи можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде. Его можно добавлять в салаты, супы, пасту или готовить в качестве самостоятельного гарнира. Для сохранения полезных веществ рекомендуется слегка отварить брокколи или приготовить на пару.

Однако, если вы хотите разнообразить свои блюда, брокколи можно использовать в самых разных рецептах. Например, издание shape.gr приготовило для вас вкусные и низкокалорийные бургеры с брокколи, которые состоят всего из трёх ингредиентов и содержат всего 47 калорий на порцию!

Котлеты для бургеров из брокколи

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 300 г варёной брокколи;
  • 3 столовых ложки панировочных сухарей;
  • 2 столовых ложки тёртого сыра (например, моцареллы или растительного сыра по вашему вкусу);
  • Соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Начните с варки брокколи в подсоленной воде до мягкости. Затем слейте воду и переложите брокколи в миску.
  2. Разомните брокколи вилкой, добавьте панировочные сухари, тертый сыр, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на 1 час.
  3. Сформируйте из полученной массы четыре котлеты. Вы можете добавить внутрь каждой котлеты кусочек лёгкого сыра (например, бэйбибел), козьего сыра или растительного сыра фета (если вы веган).
  4. Выпекайте котлеты в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут или в аэрогриле при 190 градусах примерно 12 минут.
  5. Также можно обжарить котлеты на сковороде с антипригарным покрытием в течение 5 минут.

Уточнения

Га́мбургер (англ  hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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