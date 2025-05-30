Невероятный рецепт: как простая брокколи превращается в низкокалорийные котлеты для бургеров

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи — это не только вкусный, но и невероятно полезный овощ, который должен быть в вашем рационе. Он богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают здоровье.

Фото: pixabay.com by Meditations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бургер

Брокколи можно употреблять как в сыром, так и в приготовленном виде. Его можно добавлять в салаты, супы, пасту или готовить в качестве самостоятельного гарнира. Для сохранения полезных веществ рекомендуется слегка отварить брокколи или приготовить на пару.

Однако, если вы хотите разнообразить свои блюда, брокколи можно использовать в самых разных рецептах. Например, издание shape.gr приготовило для вас вкусные и низкокалорийные бургеры с брокколи, которые состоят всего из трёх ингредиентов и содержат всего 47 калорий на порцию!

Котлеты для бургеров из брокколи

Ингредиенты (на 4 порции):

300 г варёной брокколи;

3 столовых ложки панировочных сухарей;

2 столовых ложки тёртого сыра (например, моцареллы или растительного сыра по вашему вкусу);

Соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Начните с варки брокколи в подсоленной воде до мягкости. Затем слейте воду и переложите брокколи в миску. Разомните брокколи вилкой, добавьте панировочные сухари, тертый сыр, соль и перец. Тщательно перемешайте и оставьте в холодильнике на 1 час. Сформируйте из полученной массы четыре котлеты. Вы можете добавить внутрь каждой котлеты кусочек лёгкого сыра (например, бэйбибел), козьего сыра или растительного сыра фета (если вы веган). Выпекайте котлеты в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут или в аэрогриле при 190 градусах примерно 12 минут. Также можно обжарить котлеты на сковороде с антипригарным покрытием в течение 5 минут.

Уточнения

Га́мбургер (англ hamburger, сокр. бу́ргер) — закрытый бутерброд (сендвич), состоящий из разрезанной пополам круглой булочки, между половинками которой укладывается начинка из разогретой плоской котлеты, соуса и овощей.



