Это просто и так по-итальянски — как добиться идеального теста для пиццы: 7 этапов, которые стоит знать

Пицца — одно из самых любимых блюд в мире. Первый кусочек вызывает желание готовить её снова и снова. Если вы ещё не пробовали пиццу, это стоит исправить.
Когда вы чувствуете голод и хотите чего-то вкусного, итальянская пиццерия — отличный выбор. Пицца — символ итальянской кухни. Однако ежедневные походы в пиццерию могут быть дорогими. Поэтому многие предпочитают готовить пиццу дома. Но как сделать её такой же вкусной, как в ресторане? Следуя этим советам, вы сможете создать кулинарный шедевр, уверяет tvguru.cz.
Выбор ингредиентов — залог успеха
Высокая температура — залог вкусной пиццы
Чем выше температура выпекания, тем лучше результат. В ресторанах пиццу готовят при температуре выше 400 градусов Цельсия. В домашних условиях сложно достичь такой температуры, но вы можете максимально приблизиться к ней. Если у вас есть возможность, приобретите каменную печь. Она обеспечит равномерный нагрев и поможет приготовить пиццу как в Италии.
Приготовление теста для пиццы
Теперь вы знаете, как приготовить вкусную домашнюю пиццу. Приятного аппетита!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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