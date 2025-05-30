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Это просто и так по-итальянски — как добиться идеального теста для пиццы: 7 этапов, которые стоит знать

3:19
Еда

Пицца — одно из самых любимых блюд в мире. Первый кусочек вызывает желание готовить её снова и снова. Если вы ещё не пробовали пиццу, это стоит исправить.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Когда вы чувствуете голод и хотите чего-то вкусного, итальянская пиццерия — отличный выбор. Пицца — символ итальянской кухни. Однако ежедневные походы в пиццерию могут быть дорогими. Поэтому многие предпочитают готовить пиццу дома. Но как сделать её такой же вкусной, как в ресторане? Следуя этим советам, вы сможете создать кулинарный шедевр, уверяет tvguru.cz.

Выбор ингредиентов — залог успеха

  • Для вкусной пиццы важно выбрать качественные ингредиенты. Сыр — ключевой элемент. Лучше всего использовать моцареллу, которая хорошо плавится. В Италии популярна моцарелла из молока буйволицы. Она имеет мягкий сливочный вкус, но стоит дороже. Если вы хотите сэкономить, подойдёт обычная моцарелла из коровьего молока.
  • Для пиццы "Четыре сыра" (Quattro Formaggi) используйте горгонзолу, фонтину, страккино и моцареллу. Другой вариант — сочетание гермелина, голубого сыра, моцареллы и Грана Падано.
  • Овощи должны быть свежими. Выбирайте только качественные ингредиенты, чтобы пицца была вкусной.
  • Для теста выбирайте муку высшего сорта. Лучше всего подойдёт мука типа "00", которую можно найти в любом супермаркете. Обратите внимание на содержание белка: выбирайте муку с содержанием от 11 до 12 процентов.
  • Не забудьте про специи. В итальянской кухне часто используют базилик, орегано и чеснок.

Высокая температура — залог вкусной пиццы

Чем выше температура выпекания, тем лучше результат. В ресторанах пиццу готовят при температуре выше 400 градусов Цельсия. В домашних условиях сложно достичь такой температуры, но вы можете максимально приблизиться к ней. Если у вас есть возможность, приобретите каменную печь. Она обеспечит равномерный нагрев и поможет приготовить пиццу как в Италии.

Приготовление теста для пиццы

  1. Просейте муку в миску.
  2. Добавьте соль по вкусу.
  3. Раскрошите дрожжи.
  4. Залейте воду (250 мл) и оливковое масло (15-20 мл).
  5. Замесите тесто. Идеальная температура для замеса — от 18 до 22 градусов Цельсия. Это поможет тесту сохранить эластичность.
  6. Оставьте тесто в холодильнике на 3 часа.
  7. Вымесите тесто ещё раз.
  8. Разделите тесто на две части.
  9. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы оно поднялось.
  10. Раскатайте тесто в тонкую круглую лепёшку. Середина должна быть тонкой, а края — выше.
  11. Разогрейте духовку до максимально возможной температуры.
  12. Выпекайте пиццу до золотистой корочки. Время выпекания зависит от температуры духовки.

Теперь вы знаете, как приготовить вкусную домашнюю пиццу. Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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