Уникальный способ сохранить полезные свойства брокколи: просто добавьте одну чайную ложку этого

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи — это полезный овощ, который, однако, теряет часть своих ценных свойств при термической обработке. Но есть простой способ восстановить их. Для этого понадобится всего лишь чайная ложка горчичного порошка.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ брокколи

Почему это работает?

Брокколи содержит глюкозинолаты — соединения, которые активируются ферментом мирозиназой и превращаются в вещества с полезными свойствами. К сожалению, высокие температуры разрушают этот фермент. Однако горчичный порошок, который сушат при низких температурах, сохраняет активность мирозиназы, сообщает shape.gr.

Как приготовить брокколи с горчичным порошком?

Выберите способ приготовления: вы можете варить брокколи на пару, запекать в духовке или обжаривать на сковороде. Приготовьте брокколи: готовьте брокколи до желаемой степени готовности. Как только вы снимете её с огня и она станет горячей, добавьте 1 чайную ложку горчичного порошка. Перемешайте: тщательно перемешайте брокколи с горчичным порошком, чтобы порошок равномерно распределился. Добавьте вкус: если хотите, можете добавить немного лимона, соли или тахини для улучшения вкуса.

Таким образом, вы не только сохраните большую часть полезных свойств брокколи, но и придадите ей пикантный вкус.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

