Уникальный способ сохранить полезные свойства брокколи: просто добавьте одну чайную ложку этого

Брокколи — это полезный овощ, который, однако, теряет часть своих ценных свойств при термической обработке. Но есть простой способ восстановить их. Для этого понадобится всего лишь чайная ложка горчичного порошка.
Почему это работает?
Брокколи содержит глюкозинолаты — соединения, которые активируются ферментом мирозиназой и превращаются в вещества с полезными свойствами. К сожалению, высокие температуры разрушают этот фермент. Однако горчичный порошок, который сушат при низких температурах, сохраняет активность мирозиназы, сообщает shape.gr.
Как приготовить брокколи с горчичным порошком?
Таким образом, вы не только сохраните большую часть полезных свойств брокколи, но и придадите ей пикантный вкус.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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