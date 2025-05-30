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Уникальный способ сохранить полезные свойства брокколи: просто добавьте одну чайную ложку этого

1:25
Еда

Брокколи — это полезный овощ, который, однако, теряет часть своих ценных свойств при термической обработке. Но есть простой способ восстановить их. Для этого понадобится всего лишь чайная ложка горчичного порошка.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Почему это работает?

Брокколи содержит глюкозинолаты — соединения, которые активируются ферментом мирозиназой и превращаются в вещества с полезными свойствами. К сожалению, высокие температуры разрушают этот фермент. Однако горчичный порошок, который сушат при низких температурах, сохраняет активность мирозиназы, сообщает shape.gr.

Как приготовить брокколи с горчичным порошком?

  1. Выберите способ приготовления: вы можете варить брокколи на пару, запекать в духовке или обжаривать на сковороде.
  2. Приготовьте брокколи: готовьте брокколи до желаемой степени готовности. Как только вы снимете её с огня и она станет горячей, добавьте 1 чайную ложку горчичного порошка.
  3. Перемешайте: тщательно перемешайте брокколи с горчичным порошком, чтобы порошок равномерно распределился.
  4. Добавьте вкус: если хотите, можете добавить немного лимона, соли или тахини для улучшения вкуса.

Таким образом, вы не только сохраните большую часть полезных свойств брокколи, но и придадите ей пикантный вкус.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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