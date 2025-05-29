Для жарки, запекания и даже лечения: 5 причин, почему сало снова стало must-have в вашем рационе

4:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Сало, некогда популярное, а затем запрещённое на наших кухнях, вновь обретает свою популярность. Современные научные исследования подтверждают его пользу для здоровья. Теперь этот продукт снова занимает достойное место в нашем рационе.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Сало — это не только вкусно, но и полезно

На первый взгляд сало может показаться не самым полезным продуктом. Однако оно содержит множество полезных веществ. Этот жир, который долгое время считался вредным, на самом деле помогает поддерживать здоровье, пишет tvguru.cz.

Преимущества сала для здоровья:

Низкий уровень омега-6 жирных кислот: сало содержит меньше омега-6, чем другие растительные масла, что делает его более полезным для организма.

Высокое содержание мононенасыщенных жиров: сало богато полезными жирами, такими как мононенасыщенные, которые полезны для сердца и сосудов.

Поддержка здорового уровня холестерина: сало не повышает уровень "плохого" холестерина, а наоборот, помогает поддерживать его в норме.

Почему сало — лучший жир для жарки?

Одним из главных преимуществ сала является его высокая температура дымления. Это значит, что оно не горит при высоких температурах, что делает его идеальным для жарки.

Плюсы использования сала для жарки:

Отсутствие канцерогенов : в отличие от других жиров, сало не выделяет канцерогенных веществ при жарке.

: в отличие от других жиров, сало не выделяет канцерогенных веществ при жарке. Нейтральный вкус : сало не придаёт блюдам никакого послевкусия, что позволяет сохранить их натуральный вкус.

: сало не придаёт блюдам никакого послевкусия, что позволяет сохранить их натуральный вкус. Универсальность: на сале можно жарить как солёные, так и сладкие блюда, такие как кексы, блины, шницели и картофельные оладьи.

Универсальность сала на кухне

Сало можно использовать не только для жарки, но и для приготовления различных блюд. Оно придаёт им насыщенный вкус и аромат.

Способы использования сала на кухне:

Основа для гуляшей и рагу: сало можно использовать вместо масла для приготовления луковых основ для мясных блюд.

сало можно использовать вместо масла для приготовления луковых основ для мясных блюд. Замена масла в супах : сало придаёт супам более насыщенный вкус и делает их более сытными.

: сало придаёт супам более насыщенный вкус и делает их более сытными. Смалец для блинов и оладий: смалец можно использовать для смазывания блинов и оладий, а также для приготовления различных выпечных изделий.

смалец можно использовать для смазывания блинов и оладий, а также для приготовления различных выпечных изделий. Запекание картофеля : смалец делает картофель хрустящим и пропечённым.

: смалец делает картофель хрустящим и пропечённым. Дрожжевое тесто: сало можно использовать в качестве замены сливочного масла в тесте для булочек и пирогов.

Использование сала за пределами кухни

Сало также находит применение в косметике и традиционной медицине. Оно обладает противовоспалительными и заживляющими свойствами.

Применение сала в косметологии и медицине:

Лечение шрамов, экземы и ожогов: сало помогает ускорить заживление кожи и уменьшить воспаление.

Компрессы от кашля: наши бабушки использовали сало для приготовления компрессов, которые помогали при кашле.

Домашняя мазь: сало можно использовать для приготовления домашних мазей с добавлением трав, таких как календула.

Как приготовить домашнее сало?

Домашнее сало гораздо вкуснее и полезнее, чем-то, что продаётся в магазинах. Его можно приготовить самостоятельно.

Пошаговый рецепт приготовления домашнего сала:

Покупайте у мясника белое, плотное сало с равномерным слоем. Избегайте розоватых или желтоватых кусочков. Нарежьте сало на небольшие кубики размером не более 2 см. Положите сало в кастрюлю с толстым дном, добавьте немного воды и запекайте при температуре 180-200 °C. Постоянно помешивайте деревянной ложкой. Когда сало почти не пенится, а шкварки розовые и "шипят", выключите плиту и начните вынимать готовое сало. Процедите сало через металлический дуршлаг и разлейте по подготовленным банкам. После охлаждения положите сало в холодильник, где оно может храниться несколько месяцев.

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

