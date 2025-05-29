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Рецепт чешского сметанного рагу из субпродуктов: блюдо из прошлого, которое стоит попробовать сегодня

3:48
Еда

В современном мире большинство людей стараются выбирать для себя не только вкусные, но и полезные блюда. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. В прошлом же основное внимание уделялось вкусу и цене блюд.

Свинина в сливочном соусе
Фото: flickr.com by Varchar N, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Свинина в сливочном соусе

До революции чешская кухня напоминала современную, но с тех пор кулинарные предпочтения чехов изменились. Они обогатили свой рацион, вдохновляясь кухнями других народов, которые славятся более здоровым и сбалансированным подходом к питанию, сообщает tvguru.cz.

Влияние других кухонь на чешскую гастрономию

Например, из средиземноморской кухни мы заимствовали больше рыбы и морепродуктов, а также увеличили потребление овощей и пасты, отказавшись от пельменей. В нашем меню появились новые гарниры, такие как булгур (дроблёная цельная пшеница), киноа (чилийская киноа) и просо (очищенное просо).

Киноа, которую называют "золотом инков", — это безглютеновый продукт, богатый белком и незаменимыми аминокислотами. Его мягкий вкус с ореховыми нотками позволяет использовать киноа в качестве гарнира к мясу, рыбе или как основу для салатов.

Отказ от субпродуктов: миф или реальность?

Во времена социализма, когда мяса было мало, его приходилось перерабатывать. Сегодня мы почти не используем субпродукты, считая их вредными. Однако органы животных не содержат больше вредных веществ, чем наши собственные.

Субпродукты, такие как печень, сердце и лёгкие, используются на кухне уже давно. Они могут стать основой для многих блюд. Например, популярным блюдом из субпродуктов в социалистической Чехословакии было сметанное рагу (пайшл), которое готовилось из лёгких, сердца и печени.

Рецепт сметанного рагу из субпродуктов (пайшл)

Для приготовления пайшла нужно было отварить субпродукты в подсоленной воде с перцем, душистым перцем и лавровым листом до мягкости (около 1 часа). Затем обжарить луковицу и загустить её мукой. Разбавить бульоном и довести до кипения.

Сегодня это блюдо почти не готовят, но при правильном приготовлении оно может стать настоящим деликатесом.

Возвращение к истокам: рецепт свиной грудинки или лёгких в сливочном соусе

Ингредиенты:

  • Свиная грудинка или лёгкие — 250 г;
  • Сердце — 150 г;
  • Печень — 100 г;
  • Лук — 1 шт.;
  • Мука — 1 ст. л.;
  • Сливки — 200 мл;
  • Бульон — 500 мл;
  • Соль, перец, душистый перец, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте субпродукты и положите их в подсоленную холодную воду. Добавьте перец, душистый перец и лавровый лист. Варите до мягкости (около 1 часа).
  2. Обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте муку и обжаривайте ещё 1-2 минуты.
  4. Разбавьте смесь половиной литра бульона и доведите до кипения.
  5. Снимите с огня и добавьте сливки. Тщательно перемешайте.
  6. Подавайте блюдо горячим с гарниром из картофельного пюре или свежих овощей.

Чешская кухня постоянно развивается и адаптируется к новым тенденциям, сохраняя при этом свои уникальные традиции. Сегодня мы можем наслаждаться как традиционными блюдами, так и современными кулинарными шедеврами, обогащёнными элементами других кухонь мира.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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