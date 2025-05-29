Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кабачки не растут: 7 неожиданных факторов, которые мешают им плодоносить
Пушистый спутник или тревожный сигнал? Что значит кошачье преследование
Секреты выживания сада в жаркие дни: как растить растения, которые не требуют воды
Невероятно вкусно и полезно: секреты приготовления овсяного печенья с имбирем
Тайна спасения пчел: что нужно посадить в городе, чтобы спасти пчел и улучшить урожай
Холодные дни – горячие тренировки: пасмурная погода поможет в достижении фитнес-целей
Необычный кремль Рязани: чем он отличается от обычных крепостей
Рекордная волна на рынке жилья: что стоит за ростом альтернативных сделок
Что делать, если свидание сразу после работы? Спасаем образ без лишних усилий

Пельмени по ГОСТу: почему их вкус помнят до сих пор

3:17
Еда

Пельмени в советской кухне были больше, чем просто еда — это был символ уюта, домашнего тепла и одновременно промышленного стандарта.

Dumplings. Meat dumplings. Russia
Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Dyptan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dumplings. Meat dumplings. Russia

Их лепили дома всей семьёй перед праздниками, покупали в гастрономах к выходным, варили в общагах, школах, больницах, заводских столовых. И у всех до сих пор в памяти — тот самый вкус настоящих пельменей по ГОСТу, который сегодня сложно найти даже среди дорогих марок.

Почему же эти пельмени так запомнились? И можно ли повторить их вкус дома?

Что делало пельмени по ГОСТу особенными

Чёткие пропорции — никаких "на глаз"

ГОСТ Р 52887-2007 (а до него ГОСТ 26851-86) строго определял:

  • тесто — не более 50% от массы пельменя,
  • начинка — минимум 50%,
  • мясо — строго определённых видов: говядина, свинина, иногда баранина.

Смесь должна была быть сбалансированной: примерно 2 части говядины, 1 часть свинины, лук, соль, перец — и никаких добавок вроде сои, крахмала, ароматизаторов.

Только мясо — без костей и "сюрпризов"

Фарш делался из охлаждённого, а не мороженого мяса, без жил, плёнок и тем более — без кож. Это обеспечивало вкус, сочность и ту самую плотную, упругую текстуру.

Тесто — тонкое, но прочное

Вода, мука, соль, яйцо — и никаких разрыхлителей. ГОСТ обязывал выдерживать тесто перед лепкой, чтобы оно стало эластичным. Толщина — не больше 2 мм, чтобы не перебивала вкус мяса.

Пельмени из автомата — это гордость, а не подозрение

В СССР автоматизация считалась прогрессом. Пельмени массово выпускались на комбинатах — особенно славились Уральские, Сибирские, Московские. Но в отличие от современных "фабричных" продуктов, те пельмени были натуральными: фарш готовили прямо на производстве, без химии и удешевляющих замен.

Домашние — тоже по ГОСТу

Советские семьи лепили пельмени дома не только по традиции, но и потому, что так было вкуснее и экономнее. Рецепт был у всех примерно одинаков:
фарш: говядина + свинина (иногда с добавлением небольшого количества лука и бульона),
тесто: мука + яйцо + вода + соль,
подача: сметана, уксус, бульон — и обязательно перец свежемолотый.

Почему тот вкус до сих пор помнят

Мясо было мясом. Не экономили, не подменяли.
Руками лепили с душой. Даже в цехах ценилось мастерство. Никакой химии. Только то, что можно найти на кухне. Пельмени были событием. Не фастфуд, а домашний ритуал.

Пельмени по ГОСТу — это не просто кулинарный стандарт, а воспоминание о времени, когда вкус был честным. Сегодня их можно попробовать в домашних условиях, следуя тем же правилам: качественное мясо, простое тесто, уважение к рецептуре. И тогда, возможно, вы снова почувствуете тот самый вкус — с детства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Последние материалы
Не просто украшение: как камни помогают сохранить влагу и продлить вегетационный период
Секрет здоровья для людей старше 70 лет: сколько шагов на самом деле нужно в этом возрасте
Раскрываем карты: авиакомпании обязаны предоставить это при задержке рейса — подробная инструкция от Росавиации
Принёс свой отрезанный палец — врачи отправили обратно: фиаско в Симферополе
Как защитить деревья от гусениц: откройте 3 натуральных способа
Не повторяйте этих ошибок: как правильно готовить яйца, чтобы максимально сохранить питательные вещества
Не упустите момент: эти популярные кроссоверы подешевели в 2025 году
Воздушная ловушка: как невидимый кокон духов мешает вам дышать
Это комнатное растение пахнет лучше любого освежителя: ваш дом наполнится волшебным ароматом
Почему опоссумы и утконосы светятся в ультрафиолете: тайны природы, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.