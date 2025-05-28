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Помидоры, которые не боятся жары: эти сорта выживают, когда остальные погибают

3:31
Еда

Лето — сезон парадоксов для огородника. С одной стороны, солнце щедро одаривает теплом. С другой — может буквально сжечь всё живое. То недели без дождей, то резкое похолодание. И как же в таких условиях вырастить здоровые, вкусные томаты? Оказывается, есть сорта, для которых капризы погоды — вовсе не приговор, а всего лишь вызов, который они с честью преодолевают.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Проверенные агрономами, эти сорта не боятся ни засухи, ни перепадов температур. Они продолжают плодоносить там, где другие сдаются. Рассказываем о трёх по-настоящему стойких героях — идеальных для лета без компромиссов.

"Буян": выживает, где другие вянут

Этот сорт словно создан для тех, кто не хочет возиться с подвязкой и пасынкованием. Компактные кустики высотой до 50 см отлично чувствуют себя и в теплице, и в открытом грунте. Главное их достоинство — удивительная неприхотливость.

"Буян" не боится жары, спокойно переносит засуху и даже неожиданные заморозки. При этом устойчив к большинству болезней. Плоды — гладкие, плотные, сливовидной формы, весом от 100 до 200 граммов. Бывают как красные, так и жёлтые.

На вкус "Буян" приятно удивляет: сладковатая, но с лёгкой кислинкой мякоть делает его идеальным для свежих салатов и заготовок. Кожица у плодов тонкая, но достаточно плотная, чтобы не трескаться при вызревании.

"Монгольский карлик": урожай до фитофторы

Название звучит экзотично, но этот сорт давно облюбовали огородники в регионах с трудным климатом. "Монгольский карлик" созревает раньше других — настолько, что успевает отдать урожай до начала эпидемий фитофторы.

Его особенность — стелющиеся по земле низкие кусты с мощной корневой системой. Они не вытягиваются вверх, зато уверенно формируют завязь даже в сильную жару и засуху.

Плоды — плоскоокруглые, местами слегка ребристые, весом до 180 г. Очень мясистые, ароматные, с нежной кожицей. Их любят за яркий вкус и универсальность: хороши и в салатах, и в переработке.

"Лотос": розовое чудо без страха перед погодой

Сорт, который не боится ни жары, ни похолодания, ни резких перепадов температуры. "Лотос" одинаково стабильно плодоносит как под плёнкой, так и на открытых грядках. Засуха ему не помеха: растения формируют завязь даже в условиях, когда другие томаты сбрасывают цветки.

Плоды — красивые, округлые, малиново-розового цвета. Вес стандартного — около 100 граммов, но отдельные экземпляры легко дотягивают до 250 г. Мякоть плотная, сахаристая, с выраженным ароматом. Единственный нюанс: при транспортировке спелые томаты могут растрескаться, особенно если перевозка длительная.

Выносливость, раннее созревание, богатый вкус — вот что объединяет эти три сорта. Они не просто выживают в тяжёлых условиях, они радуют стабильным урожаем и отличными вкусовыми качествами. А значит, даже если лето снова окажется "на пределе", ваш огород не останется без плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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