Это даже не шутка: кожура апельсина полезнее самой мякоти — вот почему

4:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый день миллионы людей съедают апельсины и… без лишних раздумий отправляют кожуру в мусор. А зря. Учёные всё чаще говорят: именно в кожуре скрывается настоящая кладезь здоровья — от снижения холестерина до улучшения настроения и пищеварения.

Фото: flickr.com by gcardinal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Апельсин

Апельсины всегда ценились за высокое содержание витамина C и других полезных веществ. Мы привыкли думать, что вся польза — в сочной мякоти. Но что, если самое ценное — то, что мы привыкли игнорировать?

Полезна не только мякоть

"Апельсин содержит витамин С, антиоксиданты, большое количество пищевых волокон, а также — пусть и в меньших дозах — калий, фолаты и кальций. Эти вещества укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы", — напомнила диетолог Джулиана Хименес в беседе с LN Bienestar.

Важно понимать, что эти эффекты проявляются только при употреблении фрукта целиком, а не в виде сока. Иначе организм недополучает ценные волокна и другие активные соединения.

Что скрывает кожура

Хотя апельсиновая кожура чаще всего оказывается в мусорном ведре, именно в ней содержатся вещества, которых в мякоти значительно меньше. Среди них:

флавоноиды — природные антиоксиданты с противовоспалительным действием,

эфирные масла — активные компоненты с расслабляющим и антисептическим эффектом,

пищевые волокна — основа здоровой микрофлоры кишечника.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Sustainable Food Systems, показало, что кожура апельсина способна снижать уровень триглицеридов, общего холестерина, глюкозы в крови и даже систолического давления. Все эти параметры напрямую связаны с рисками инфаркта, инсульта и диабета.

В четыре раза больше клетчатки

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), всего одна столовая ложка апельсиновой кожуры содержит в четыре раза больше клетчатки, чем аналогичное количество мякоти.

Школа общественного здравоохранения при Гарвардском университете также подтверждает: продукты, богатые клетчаткой, уменьшают вероятность развития сахарного диабета, заболеваний ЖКТ и даже онкологических процессов.

От кишечника — к настроению

Съедать апельсин целиком полезно не только для тела, но и для психики. Учёные под руководством доктора Рааджа Мехты из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу: регулярное употребление апельсинов с кожурой снижает риск развития депрессии примерно на 20%.

Как это работает? Вещества из кожуры стимулируют рост бактерии Faecalibacterium prausnitzii в кишечнике. А она, в свою очередь, влияет на выработку серотонина и дофамина — тех самых нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и душевное равновесие.

Кожура помогает пищеварению

В 2023 году USDA опубликовало работу химика Арланда Т. Хочкисса и его коллег, доказавших: пектин, содержащийся в кожуре апельсина, действует как пребиотик.

"Пребиотики — это вещества, которые не перевариваются, но стимулируют рост полезных бактерий в толстом кишечнике. Они улучшают здоровье ЖКТ и препятствуют размножению патогенов", — пояснил Хочкисс.

Чай из апельсиновой кожуры: просто и полезно

Если идея грызть кожуру вас не вдохновляет, попробуйте приготовить из неё ароматный чай. При заваривании вкус кожуры становится мягче, а польза — никуда не исчезает.

Вам понадобится:

кожура одного апельсина (желательно органического),

1 литр воды,

немного натёртого имбиря (по желанию),

пара капель лимонного сока (по желанию).

Прокипятите кожуру 10 минут — и ваш тонизирующий, успокаивающий, насыщенный напиток готов. Он не только помогает пищеварению, но и действует как лёгкое седативное средство.

Так стоит ли продолжать выбрасывать то, что может быть настоящей природной добавкой к вашему рациону? Включение апельсиновой кожуры в питание — простой, безопасный и научно обоснованный способ поддерживать здоровье.

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus x sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.