Это даже не шутка: кожура апельсина полезнее самой мякоти — вот почему

Каждый день миллионы людей съедают апельсины и… без лишних раздумий отправляют кожуру в мусор. А зря. Учёные всё чаще говорят: именно в кожуре скрывается настоящая кладезь здоровья — от снижения холестерина до улучшения настроения и пищеварения.
Апельсины всегда ценились за высокое содержание витамина C и других полезных веществ. Мы привыкли думать, что вся польза — в сочной мякоти. Но что, если самое ценное — то, что мы привыкли игнорировать?
"Апельсин содержит витамин С, антиоксиданты, большое количество пищевых волокон, а также — пусть и в меньших дозах — калий, фолаты и кальций. Эти вещества укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение и стабилизируют работу сердечно-сосудистой системы", — напомнила диетолог Джулиана Хименес в беседе с LN Bienestar.
Важно понимать, что эти эффекты проявляются только при употреблении фрукта целиком, а не в виде сока. Иначе организм недополучает ценные волокна и другие активные соединения.
Хотя апельсиновая кожура чаще всего оказывается в мусорном ведре, именно в ней содержатся вещества, которых в мякоти значительно меньше. Среди них:
флавоноиды — природные антиоксиданты с противовоспалительным действием,
эфирные масла — активные компоненты с расслабляющим и антисептическим эффектом,
пищевые волокна — основа здоровой микрофлоры кишечника.
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers of Sustainable Food Systems, показало, что кожура апельсина способна снижать уровень триглицеридов, общего холестерина, глюкозы в крови и даже систолического давления. Все эти параметры напрямую связаны с рисками инфаркта, инсульта и диабета.
По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), всего одна столовая ложка апельсиновой кожуры содержит в четыре раза больше клетчатки, чем аналогичное количество мякоти.
Школа общественного здравоохранения при Гарвардском университете также подтверждает: продукты, богатые клетчаткой, уменьшают вероятность развития сахарного диабета, заболеваний ЖКТ и даже онкологических процессов.
Съедать апельсин целиком полезно не только для тела, но и для психики. Учёные под руководством доктора Рааджа Мехты из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу: регулярное употребление апельсинов с кожурой снижает риск развития депрессии примерно на 20%.
Как это работает? Вещества из кожуры стимулируют рост бактерии Faecalibacterium prausnitzii в кишечнике. А она, в свою очередь, влияет на выработку серотонина и дофамина — тех самых нейромедиаторов, которые отвечают за хорошее настроение и душевное равновесие.
В 2023 году USDA опубликовало работу химика Арланда Т. Хочкисса и его коллег, доказавших: пектин, содержащийся в кожуре апельсина, действует как пребиотик.
"Пребиотики — это вещества, которые не перевариваются, но стимулируют рост полезных бактерий в толстом кишечнике. Они улучшают здоровье ЖКТ и препятствуют размножению патогенов", — пояснил Хочкисс.
Если идея грызть кожуру вас не вдохновляет, попробуйте приготовить из неё ароматный чай. При заваривании вкус кожуры становится мягче, а польза — никуда не исчезает.
кожура одного апельсина (желательно органического),
1 литр воды,
немного натёртого имбиря (по желанию),
пара капель лимонного сока (по желанию).
Прокипятите кожуру 10 минут — и ваш тонизирующий, успокаивающий, насыщенный напиток готов. Он не только помогает пищеварению, но и действует как лёгкое седативное средство.
Так стоит ли продолжать выбрасывать то, что может быть настоящей природной добавкой к вашему рациону? Включение апельсиновой кожуры в питание — простой, безопасный и научно обоснованный способ поддерживать здоровье.
Апельси́н (лат. Cītrus x sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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