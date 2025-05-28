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Самый полезный гарнир: что подать к котлете без вреда для фигуры и с пользой для здоровья

1:37
Еда

Котлета — дело святое. Но вот с гарниром начинаются вечные споры: пюре, гречка или "давай просто хлебом заедим?".

котлета и картофель
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
котлета и картофель

Но если хочется вкусно и с пользой — вот на что стоит обратить внимание.

1. Тушёные или свежие овощи

Брокколи, цветная капуста, морковь, кабачки — тушёные на капле масла или запечённые в духовке. Богаты клетчаткой, витаминами и при этом легко усваиваются. А свежий овощной салат — вообще классика жанра.

2. Крупы, но с умом

Гречка — почти идеал: железо, белок, минимум гликемического удара. Киноа — для эстетов и ЗОЖников: белка больше, чем в некоторых сортах мяса. Булгур, кстати, варится быстро и отлично сочетается с котлетой.

3. Пюре… но не картофельное

Картошка — вкусно, но не самый "диетический" вариант. Альтернатива? Пюре из цветной капусты или сельдерея. Вкус необычный, но лёгкий, особенно с каплей оливкового масла.

4. Бурый рис

В отличие от белого, сохраняет оболочку, где весь полезный "арсенал" — клетчатка, магний, витамины группы B. Отличный гарнир и для мяса, и для котлет.

Вывод: котлета — это только начало. А правильный гарнир делает её не просто вкусной, а ещё и полезной. Хочешь классики — бери гречку. Хочешь пользы — овощи. А если душа просит нового — попробуй киноа или капустное пюре.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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