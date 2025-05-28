Самый полезный гарнир: что подать к котлете без вреда для фигуры и с пользой для здоровья

Котлета — дело святое. Но вот с гарниром начинаются вечные споры: пюре, гречка или "давай просто хлебом заедим?".
Но если хочется вкусно и с пользой — вот на что стоит обратить внимание.
1. Тушёные или свежие овощи
Брокколи, цветная капуста, морковь, кабачки — тушёные на капле масла или запечённые в духовке. Богаты клетчаткой, витаминами и при этом легко усваиваются. А свежий овощной салат — вообще классика жанра.
2. Крупы, но с умом
Гречка — почти идеал: железо, белок, минимум гликемического удара. Киноа — для эстетов и ЗОЖников: белка больше, чем в некоторых сортах мяса. Булгур, кстати, варится быстро и отлично сочетается с котлетой.
3. Пюре… но не картофельное
Картошка — вкусно, но не самый "диетический" вариант. Альтернатива? Пюре из цветной капусты или сельдерея. Вкус необычный, но лёгкий, особенно с каплей оливкового масла.
4. Бурый рис
В отличие от белого, сохраняет оболочку, где весь полезный "арсенал" — клетчатка, магний, витамины группы B. Отличный гарнир и для мяса, и для котлет.
Вывод: котлета — это только начало. А правильный гарнир делает её не просто вкусной, а ещё и полезной. Хочешь классики — бери гречку. Хочешь пользы — овощи. А если душа просит нового — попробуй киноа или капустное пюре.
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