Сливочная начинка и ароматная зелень: блины, как в ресторане

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить гостей? Приготовьте блины, которые едят холодными, на шпажках и с удовольствием. В этом рецепте — никакой ванили и сахара, только нежный творог, пикантный чеснок, солёная брынза и свежая зелень. Получается эффектная закуска — просто, быстро и очень вкусно.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain блины

Ингредиенты на 6 порций

Для блинов:

Мука — 150 г

Молоко — 350 мл

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 40 г

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 3 г

Растительное масло — 1 ч. л. (для жарки)

Для начинки:

Творог 5% — 300 г

Брынза — 100 г

Сливки 20% — 100 мл

Чеснок — 3 зубчика

Зелень (петрушка, укроп) — 30 г

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

1. Приготовьте тесто:

Смешайте муку, сахар и соль. Вбейте яйца, влейте половину молока и хорошо перемешайте. Оставшееся молоко подогрейте до 50 °C, добавьте сливочное масло и растворите. Влейте в тесто, перемешайте — оно должно быть гладким и немного жидким. Дайте постоять 10-15 минут.

2. Сделайте начинку:

Брынзу разомните вилкой и соедините с творогом. Взбейте блендером до однородности, постепенно добавляя сливки. Масса должна получиться мягкой, как густой крем. Добавьте измельчённый чеснок и рубленую зелень, приправьте перцем и при необходимости досолите.

3. Испеките блины:

Разогрейте сковороду (18-20 см), слегка смажьте растительным маслом — только для первого блина. Пеките тонкие блины с двух сторон, распределяя тесто равномерно.

4. Соберите закуску:

На каждый блин выложите 1,5-2 ст. л. начинки, сверните трубочкой. Перед подачей разрежьте пополам по диагонали и подайте на шпажках. Блины можно хранить в холодильнике и подавать холодными.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



