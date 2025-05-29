Сливочная начинка и ароматная зелень: блины, как в ресторане

Хотите удивить гостей? Приготовьте блины, которые едят холодными, на шпажках и с удовольствием. В этом рецепте — никакой ванили и сахара, только нежный творог, пикантный чеснок, солёная брынза и свежая зелень. Получается эффектная закуска — просто, быстро и очень вкусно.
Для блинов:
Мука — 150 г
Молоко — 350 мл
Яйца — 2 шт.
Сливочное масло — 40 г
Сахар — 2 ч. л.
Соль — 3 г
Растительное масло — 1 ч. л. (для жарки)
Для начинки:
Творог 5% — 300 г
Брынза — 100 г
Сливки 20% — 100 мл
Чеснок — 3 зубчика
Зелень (петрушка, укроп) — 30 г
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. Приготовьте тесто:
Смешайте муку, сахар и соль. Вбейте яйца, влейте половину молока и хорошо перемешайте. Оставшееся молоко подогрейте до 50 °C, добавьте сливочное масло и растворите. Влейте в тесто, перемешайте — оно должно быть гладким и немного жидким. Дайте постоять 10-15 минут.
2. Сделайте начинку:
Брынзу разомните вилкой и соедините с творогом. Взбейте блендером до однородности, постепенно добавляя сливки. Масса должна получиться мягкой, как густой крем. Добавьте измельчённый чеснок и рубленую зелень, приправьте перцем и при необходимости досолите.
3. Испеките блины:
Разогрейте сковороду (18-20 см), слегка смажьте растительным маслом — только для первого блина. Пеките тонкие блины с двух сторон, распределяя тесто равномерно.
4. Соберите закуску:
На каждый блин выложите 1,5-2 ст. л. начинки, сверните трубочкой. Перед подачей разрежьте пополам по диагонали и подайте на шпажках. Блины можно хранить в холодильнике и подавать холодными.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.