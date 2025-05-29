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Сливочная начинка и ароматная зелень: блины, как в ресторане

2:12
Еда

Хотите удивить гостей? Приготовьте блины, которые едят холодными, на шпажках и с удовольствием. В этом рецепте — никакой ванили и сахара, только нежный творог, пикантный чеснок, солёная брынза и свежая зелень. Получается эффектная закуска — просто, быстро и очень вкусно.

блины
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
блины

Ингредиенты на 6 порций

Для блинов:

  • Мука — 150 г

  • Молоко — 350 мл

  • Яйца — 2 шт.

  • Сливочное масло — 40 г

  • Сахар — 2 ч. л.

  • Соль — 3 г

  • Растительное масло — 1 ч. л. (для жарки)

Для начинки:

  • Творог 5% — 300 г

  • Брынза — 100 г

  • Сливки 20% — 100 мл

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Зелень (петрушка, укроп) — 30 г

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить

1. Приготовьте тесто:
Смешайте муку, сахар и соль. Вбейте яйца, влейте половину молока и хорошо перемешайте. Оставшееся молоко подогрейте до 50 °C, добавьте сливочное масло и растворите. Влейте в тесто, перемешайте — оно должно быть гладким и немного жидким. Дайте постоять 10-15 минут.

2. Сделайте начинку:
Брынзу разомните вилкой и соедините с творогом. Взбейте блендером до однородности, постепенно добавляя сливки. Масса должна получиться мягкой, как густой крем. Добавьте измельчённый чеснок и рубленую зелень, приправьте перцем и при необходимости досолите.

3. Испеките блины:
Разогрейте сковороду (18-20 см), слегка смажьте растительным маслом — только для первого блина. Пеките тонкие блины с двух сторон, распределяя тесто равномерно.

4. Соберите закуску:
На каждый блин выложите 1,5-2 ст. л. начинки, сверните трубочкой. Перед подачей разрежьте пополам по диагонали и подайте на шпажках. Блины можно хранить в холодильнике и подавать холодными.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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