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ГОСТовская капуста и манная каша: школьная столовая как зеркало эпохи

2:16
Еда

Для тех, кто учился в советских школах и профтехучилищах, слова "капуста по ГОСТу" и "манка без комочков" звучат не просто как меню — это настоящие культурные маркеры.

Манная каша
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Столовая была важной частью повседневности, а блюда, подававшиеся по нормативам, порой вызывали споры, шутки и даже нежную привязанность.

Капуста тушёная — легенда на века

Тушёная капуста, приготовленная строго по ГОСТу, была практически неизменной. Простая, слегка кисловатая, с редкими включениями моркови или томатной пасты — она олицетворяла собой стандарт: вкус, проверенный временем и системой. В ней не было изысков, но была стабильность — как и в самой советской системе образования.

Манная каша — утро начинается с неё

Молочная манка, поданная на завтрак, у многих вызывала двойственные чувства. Кто-то мечтал о "корочке" от запеканки, другие — пытались спрятать тарелку под стол. Но каша соответствовала нормам питания, и главное — усваивалась легко.

Манка без комочков считалась кулинарным достижением поварихи, а с комочками — поводом для бурных обсуждений в очереди за компотом.

Котлеты "по-школьному" и макароны

Котлеты, чаще всего из смешанного фарша с хлебом, готовились массово — сочные внутри, с румяной корочкой снаружи. Подавались с макаронами, гречкой или тем же самым вечным гарниром из капусты. Специи использовались минимально, вкус — строгий, функциональный.

Компот из сухофруктов и "булка за 7 копеек"

Компот из яблок, груш и чернослива был неизменным завершением трапезы. А школьная булочка, сладкая и пышная, оставалась, пожалуй, единственным элементом настоящего удовольствия — особенно если удавалось купить её отдельно от обеда.

Советское питание в школах и ПТУ выполняло не только санитарные и калорийные нормативы — оно было частью государственной заботы о здоровье молодёжи. И пусть сегодня мы вспоминаем те блюда с иронией, для многих они остаются вкусом детства — строго нормированного, простого, но по-своему тёплого и родного.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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