Масло, о котором раньше никто не знал: теперь оно опережает всех

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не оливковое, не подсолнечное и даже не льняное. Самое полезное масло признано в три раза ценнее льняного — и вот почему.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Касторовое масло

Пока мы спорим, что полезнее — оливковое или льняное, ученые вывели на первое место неожиданного фаворита: тыквенное масло. Оно оказалось не только вкусным, но и удивительно богатым нутриентами — от редких антиоксидантов до омега-3 жирных кислот. Причем по последнему параметру оно обогнало даже льняное на 40%, как показали исследования Университета Гранады.

Чем тыквенное масло лучше остальных

Высокое содержание цинка — поддержка иммунитета

Магний — помогает справляться со стрессом

Каротиноиды — защита для глаз

Омега-3 — важна для мозга и сердца

Особенно ценно масло холодного отжима — в нём сохраняются витамины группы B, токоферолы и незаменимые жирные кислоты. Выбирайте варианты с пометками "первый отжим", "экстра" и "без термообработки".

Срок хранения и лайфхаки

Храните тыквенное масло строго в холодильнике. После вскрытия — не дольше 8 недель: дальше оно теряет до 30% пользы. Используйте масло в салатах с козьим сыром, добавляйте в смузи или заправляйте киноа.

Не выливайте осадок — в нём максимум аминокислот. А упаковка должна быть из тёмного стекла: свет разрушает витамин E.

Другие полезные масла тоже в цене:

Конопляное — идеальное соотношение омега-3 и 6

— идеальное соотношение омега-3 и 6 Авокадо — омега-9

— омега-9 Грецкого ореха — источник фитостеролов и жирных кислот

Как проверить масло на свежесть

Капните немного на руку. Свежая капля впитывается за 2 минуты, старое масло оставляет жирный след.

Тыквенное масло — это не просто тренд, а выбор, подкреплённый наукой. Оно раскроет вкус даже самых простых блюд, если выбрать качественный продукт и правильно его хранить.

Уточнения

Тыквенное масло получают из семян тыквы методом холодного прессования. Химический состав продукта: триглицериды, эфирные масла, фосфолипиды, токоферолы, каротиноиды, пектины, стерины, витамины А, Е и F, селен.

