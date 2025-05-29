Масло, о котором раньше никто не знал: теперь оно опережает всех

Это не оливковое, не подсолнечное и даже не льняное. Самое полезное масло признано в три раза ценнее льняного — и вот почему.
Пока мы спорим, что полезнее — оливковое или льняное, ученые вывели на первое место неожиданного фаворита: тыквенное масло. Оно оказалось не только вкусным, но и удивительно богатым нутриентами — от редких антиоксидантов до омега-3 жирных кислот. Причем по последнему параметру оно обогнало даже льняное на 40%, как показали исследования Университета Гранады.
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Особенно ценно масло холодного отжима — в нём сохраняются витамины группы B, токоферолы и незаменимые жирные кислоты. Выбирайте варианты с пометками "первый отжим", "экстра" и "без термообработки".
Храните тыквенное масло строго в холодильнике. После вскрытия — не дольше 8 недель: дальше оно теряет до 30% пользы. Используйте масло в салатах с козьим сыром, добавляйте в смузи или заправляйте киноа.
Не выливайте осадок — в нём максимум аминокислот. А упаковка должна быть из тёмного стекла: свет разрушает витамин E.
Другие полезные масла тоже в цене:
Капните немного на руку. Свежая капля впитывается за 2 минуты, старое масло оставляет жирный след.
Тыквенное масло — это не просто тренд, а выбор, подкреплённый наукой. Оно раскроет вкус даже самых простых блюд, если выбрать качественный продукт и правильно его хранить.
Тыквенное масло получают из семян тыквы методом холодного прессования. Химический состав продукта: триглицериды, эфирные масла, фосфолипиды, токоферолы, каротиноиды, пектины, стерины, витамины А, Е и F, селен.
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