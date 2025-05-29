Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Поливаете помидоры, а урожай мизерный? Вот ошибка, которая губит томаты на грядках и в горшках
Маячки включили — тормози и уступай: новые ПДД ошарашат водителей
Или договор, или СВО до конца: Россия выставила жёсткое условие миру
Сливочная начинка и ароматная зелень: блины, как в ресторане
Игривый кот дома — растерянная жертва во дворе: что пошло не так
Депутат Госдумы встретился с представителями Ганы в Санкт-Петербурге
Апремон-сюр-Алье: удивительные фестивали и экскурсии ждут вас в этом уединённом уголке Франции
Жизнь в страхе и экономии: почему пожилые россияне боятся тратить деньги

Масло, о котором раньше никто не знал: теперь оно опережает всех

2:02
Еда

Это не оливковое, не подсолнечное и даже не льняное. Самое полезное масло признано в три раза ценнее льняного — и вот почему.

Касторовое масло
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Касторовое масло

Пока мы спорим, что полезнее — оливковое или льняное, ученые вывели на первое место неожиданного фаворита: тыквенное масло. Оно оказалось не только вкусным, но и удивительно богатым нутриентами — от редких антиоксидантов до омега-3 жирных кислот. Причем по последнему параметру оно обогнало даже льняное на 40%, как показали исследования Университета Гранады.

Чем тыквенное масло лучше остальных

Высокое содержание цинка — поддержка иммунитета

  • Магний — помогает справляться со стрессом
  • Каротиноиды — защита для глаз
  • Омега-3 — важна для мозга и сердца

Особенно ценно масло холодного отжима — в нём сохраняются витамины группы B, токоферолы и незаменимые жирные кислоты. Выбирайте варианты с пометками "первый отжим", "экстра" и "без термообработки".

Срок хранения и лайфхаки

Храните тыквенное масло строго в холодильнике. После вскрытия — не дольше 8 недель: дальше оно теряет до 30% пользы. Используйте масло в салатах с козьим сыром, добавляйте в смузи или заправляйте киноа.

Не выливайте осадок — в нём максимум аминокислот. А упаковка должна быть из тёмного стекла: свет разрушает витамин E.

Другие полезные масла тоже в цене:

  • Конопляное — идеальное соотношение омега-3 и 6
  • Авокадо — омега-9
  • Грецкого ореха — источник фитостеролов и жирных кислот

Как проверить масло на свежесть

Капните немного на руку. Свежая капля впитывается за 2 минуты, старое масло оставляет жирный след.

Тыквенное масло — это не просто тренд, а выбор, подкреплённый наукой. Оно раскроет вкус даже самых простых блюд, если выбрать качественный продукт и правильно его хранить.

Уточнения

Тыквенное масло получают из семян тыквы методом холодного прессования. Химический состав продукта: триглицериды, эфирные масла, фосфолипиды, токоферолы, каротиноиды, пектины, стерины, витамины А, Е и F, селен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным
Цветы и растения
Июньская хитрость для пионов: как всего один раз сделать их цветение роскошным и насыщенным Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Запад придумал, как зажать Россию в клещи в Чёрном море и на Балтике Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Горшок, косточка, немного терпения — и у вас будет древний суперфрукт
С июня будем отчитываться за каждую копейку: какие переводы попадут под контроль ФНС
Таурус запустит цепную реакцию: Россия стоит на пороге главного решения
Почему ваша кошка больше не мурлычет? Вот что это может значить для её здоровья
Nissan рушится — и только один автогигант готов его подхватить
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
"Это нацики": что Умеров ответил Мединскому про угрозы его семье
Маск отрицает, Дуров настаивает: интрига вокруг интеграции Grok в Telegram
Москва назвала дату и место новых переговоров — Киев уже передал меморандум США
Просто добавь пива: как обычная варка превращается в гастрономический аттракцион
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.