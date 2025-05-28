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Гороховое пюре: как его готовили наши бабушки

1:35
Еда

Если в доме пахнет варёным горохом и жареным луком — значит, бабушка колдует на кухне.

Гороховое пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Bearas, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гороховое пюре

Гороховое пюре у неё было не просто гарниром, а настоящим обрядом: с душой, терпением и щепоткой заботы.

Всё начиналось с простого

Жёлтый лущёный горох — вымачивался с вечера, потому что "так мягче будет, внучек". А утром — на плиту, на медленный огонь. Без всяких скороварок — только кастрюля, деревянная ложка и терпение.

Меньше — значит лучше

Соль — в самый последний момент, "а то не разварится как надо". Никакой спешки: горох должен был не просто свариться, а превратиться в нежную, чуть сладковатую массу. Иногда добавлялось лавровое листочко для аромата — но это уже почти шика.

Ложка масла — и всё меняется

Пюре взбивалось вручную — толкушкой, а не блендером. Масло — обязательно сливочное, щедрая ложка. Оно растворялось в горячем пюре и превращало его в нечто уютное и вкусное. Как обнимашки в тарелке.

А теперь — жареный лук

Без него — не пюре, а скука. Лук мелко шинковался, обжаривался до золотистой хрустящей корочки и выкладывался сверху. И вот оно — простое блюдо с характером. Дешёвое, сытное и до невозможности родное.

Сейчас можно купить гороховое пюре в пакетике — быстро и без хлопот. Но то, что готовили бабушки, было не просто едой. Это была забота, время и вкус, который не забывается.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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