Если в доме пахнет варёным горохом и жареным луком — значит, бабушка колдует на кухне.
Гороховое пюре у неё было не просто гарниром, а настоящим обрядом: с душой, терпением и щепоткой заботы.
Всё начиналось с простого
Жёлтый лущёный горох — вымачивался с вечера, потому что "так мягче будет, внучек". А утром — на плиту, на медленный огонь. Без всяких скороварок — только кастрюля, деревянная ложка и терпение.
Меньше — значит лучше
Соль — в самый последний момент, "а то не разварится как надо". Никакой спешки: горох должен был не просто свариться, а превратиться в нежную, чуть сладковатую массу. Иногда добавлялось лавровое листочко для аромата — но это уже почти шика.
Ложка масла — и всё меняется
Пюре взбивалось вручную — толкушкой, а не блендером. Масло — обязательно сливочное, щедрая ложка. Оно растворялось в горячем пюре и превращало его в нечто уютное и вкусное. Как обнимашки в тарелке.
А теперь — жареный лук
Без него — не пюре, а скука. Лук мелко шинковался, обжаривался до золотистой хрустящей корочки и выкладывался сверху. И вот оно — простое блюдо с характером. Дешёвое, сытное и до невозможности родное.
Сейчас можно купить гороховое пюре в пакетике — быстро и без хлопот. Но то, что готовили бабушки, было не просто едой. Это была забота, время и вкус, который не забывается.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.