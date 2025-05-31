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Пока мясо маринуется полдня, сёмга уже на тарелке — и румяная, и сочная

1:26
Еда

Сёмга на мангале звучит роскошно — и ты будешь удивлён, насколько легко это готовится. Никаких сложностей, но есть один нюанс, без которого блюдо может разочаровать.

шашлык из семги
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шашлык из семги

Главный секрет — правильный маринад

Всё начинается с маринада, который придаёт рыбе вкус и не даёт ей пересохнуть.

Тебе понадобится:

  • 6 ст. л. оливкового масла

  • сок половины лимона

  • 2 зубчика чеснока (через пресс)

  • 1 ст. л. соевого соуса

  • соль и перец по вкусу

Нарежь сёмгу крупными кубиками и залей маринадом на 30-40 минут. Этого хватит, чтобы рыба пропиталась, но не "перемариновалась".

Деревянные шампуры? Только после ванны

Если используешь деревянные шпажки — обязательно замочи их в воде минимум на 20 минут. Иначе они начнут подгорать раньше, чем рыба дойдёт до кондиции.

Нанизывай куски рыбы, чередуя с лимоном, кабачком, болгарским перцем — на вкус и цвет. Это и красиво, и вкус добавляет.

Жарим с умом

Жарь на среднем огне, по 5-7 минут с каждой стороны, чтобы получилась золотистая корочка, но внутри осталось сочное филе. Не пересуши — сёмга мстит сухостью.

Подавай с зеленью, свежими овощами и лёгким соусом — блюдо будет смотреться на пикнике как звезда.

Уточнения

Сёмга (лат  Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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