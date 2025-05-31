Пока мясо маринуется полдня, сёмга уже на тарелке — и румяная, и сочная

Сёмга на мангале звучит роскошно — и ты будешь удивлён, насколько легко это готовится. Никаких сложностей, но есть один нюанс, без которого блюдо может разочаровать.
Всё начинается с маринада, который придаёт рыбе вкус и не даёт ей пересохнуть.
Тебе понадобится:
6 ст. л. оливкового масла
сок половины лимона
2 зубчика чеснока (через пресс)
1 ст. л. соевого соуса
соль и перец по вкусу
Нарежь сёмгу крупными кубиками и залей маринадом на 30-40 минут. Этого хватит, чтобы рыба пропиталась, но не "перемариновалась".
Если используешь деревянные шпажки — обязательно замочи их в воде минимум на 20 минут. Иначе они начнут подгорать раньше, чем рыба дойдёт до кондиции.
Нанизывай куски рыбы, чередуя с лимоном, кабачком, болгарским перцем — на вкус и цвет. Это и красиво, и вкус добавляет.
Жарь на среднем огне, по 5-7 минут с каждой стороны, чтобы получилась золотистая корочка, но внутри осталось сочное филе. Не пересуши — сёмга мстит сухостью.
Подавай с зеленью, свежими овощами и лёгким соусом — блюдо будет смотреться на пикнике как звезда.
Сёмга (лат Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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