Пока мясо маринуется полдня, сёмга уже на тарелке — и румяная, и сочная

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сёмга на мангале звучит роскошно — и ты будешь удивлён, насколько легко это готовится. Никаких сложностей, но есть один нюанс, без которого блюдо может разочаровать.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain шашлык из семги

Главный секрет — правильный маринад

Всё начинается с маринада, который придаёт рыбе вкус и не даёт ей пересохнуть.

Тебе понадобится:

6 ст. л. оливкового масла

сок половины лимона

2 зубчика чеснока (через пресс)

1 ст. л. соевого соуса

соль и перец по вкусу

Нарежь сёмгу крупными кубиками и залей маринадом на 30-40 минут. Этого хватит, чтобы рыба пропиталась, но не "перемариновалась".

Деревянные шампуры? Только после ванны

Если используешь деревянные шпажки — обязательно замочи их в воде минимум на 20 минут. Иначе они начнут подгорать раньше, чем рыба дойдёт до кондиции.

Нанизывай куски рыбы, чередуя с лимоном, кабачком, болгарским перцем — на вкус и цвет. Это и красиво, и вкус добавляет.

Жарим с умом

Жарь на среднем огне, по 5-7 минут с каждой стороны, чтобы получилась золотистая корочка, но внутри осталось сочное филе. Не пересуши — сёмга мстит сухостью.

Подавай с зеленью, свежими овощами и лёгким соусом — блюдо будет смотреться на пикнике как звезда.

Уточнения

Сёмга (лат Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



