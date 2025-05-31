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Что зальёшь — то и почувствуешь: окрошка, которая меняет вкус лета

1:38
Еда

Окрошка — блюдо, которое одновременно спасает от жары и поднимает настроение. Но одна и та же нарезка может звучать абсолютно по-разному — всё решает основа. Сыворотка, квас или даже газировка? Кажется, пора устроить вкусную битву.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Сыворотка: кисленькая классика

Этот вариант любят те, кто не боится кислинки. Сыворотка освежает и делает вкус окрошки ярче и легче.

Что нужно:

  • 500 мл сыворотки

  • варёный картофель, яйца, огурцы, мясо (или колбаса), зелень

  • соль, перец

Всё нарезаем кубиками, заливаем сывороткой, перемешиваем — готово!

Газировка: шипучий эксперимент

Неожиданный фаворит. Минералка с газом придаёт блюду лёгкую остроту и эффект "игристости". Да, звучит странно — но на вкус реально работает!

Как готовить:
Обычные ингредиенты плюс 500 мл газировки. Заправить сметаной — и наслаждаться пузырьками.

Квас: народный чемпион

Тёмный, терпкий, с характером. Окрошка на квасе — как хлеб с начинкой в ложке. Можно добавить ложечку горчицы — и будет огонь, а не ужин.

Что использовать:
Классический набор, 500 мл кваса, немного горчицы — и лето в тарелке.

Кто победил

Всё зависит от настроения. Хочешь лёгкости — бери сыворотку. Игривого вкуса — газировка. Настоящей плотности и насыщенности — квас. А лучше попробовать все три и выбрать своего фаворита.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период. Традиционными компонентами окрошки являются хлебный (ржаной, ячменный) квас, свежие огурцы, укроп, растёртый с солью зелёный лук, столовая горчица, крутое яйцо и сметана. Ингредиенты окрошки измельчают, крошат, что отражено в названии супа. В переносном смысле слово «окрошка» употребляется в значении «смесь, смешение разнородных понятий и предметов».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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