Сладкий обман в миске: два фрукта, которые не дают похудеть — и делают это вкусно

Фрукты — это всегда полезно, верно? Но если ты на диете и хочешь сбросить вес, не все они работают в твою пользу. Некоторые даже могут тихо саботировать твои усилия.
Банан и дыня. Да-да, те самые вкусные, ароматные, кажущиеся "здоровыми" перекусы. Но если цель — похудение, стоит быть осторожнее.
Бананы богаты сахарами и калориями, а дыня — коварна вечером: лёгкая и освежающая, но запускает скачки глюкозы, от которых похудение тормозится.
Фрукты не враги. Всё зависит от времени и количества.
Хочешь в минус по весам — выбирай:
яблоки
грейпфрут
киви
клубнику
Они насыщают, дают клетчатку и витамины, не вызывая резких скачков сахара.
3-5 порций в день
утром, в первой половине дня
не на ночь
в разумных количествах
И да, один банан — это не преступление. Но три банана на ужин — уже диверсия против твоей талии.
Бана́н — с ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей. У культурных форм часто отсутствуют семена, ненужные при вегетативном размножении.
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