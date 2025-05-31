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Сладкий обман в миске: два фрукта, которые не дают похудеть — и делают это вкусно

Еда

Фрукты — это всегда полезно, верно? Но если ты на диете и хочешь сбросить вес, не все они работают в твою пользу. Некоторые даже могут тихо саботировать твои усилия.

Интервальное голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интервальное голодание

Кто эти сладкие "вредители"

Банан и дыня. Да-да, те самые вкусные, ароматные, кажущиеся "здоровыми" перекусы. Но если цель — похудение, стоит быть осторожнее.

Бананы богаты сахарами и калориями, а дыня — коварна вечером: лёгкая и освежающая, но запускает скачки глюкозы, от которых похудение тормозится.

Когда фрукты — это плюс

Фрукты не враги. Всё зависит от времени и количества.

Хочешь в минус по весам — выбирай:

  • яблоки

  • грейпфрут

  • киви

  • клубнику

Они насыщают, дают клетчатку и витамины, не вызывая резких скачков сахара.

Как есть фрукты, чтобы худеть

  • 3-5 порций в день

  • утром, в первой половине дня

  • не на ночь

  • в разумных количествах

И да, один банан — это не преступление. Но три банана на ужин — уже диверсия против твоей талии.

Уточнения

Бана́н — с ботанической точки зрения банан является ягодой, многосеменной и толстокожей. У культурных форм часто отсутствуют семена, ненужные при вегетативном размножении. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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