Никакой магии, только кастрюля: как яйца кормят не только тебя

Кажется, что может быть полезного в мутной воде после варки яиц? Но не спеши её сливать — это вовсе не отход, а настоящее бесплатное удобрение с суперспособностями. Да, ты варил яйца, а получил… витаминку для растений.
Пока яйца кипят, скорлупа медленно "делится" с водой своими сокровищами — в первую очередь кальцием и калием.
Эти элементы жизненно важны для:
укрепления корней,
активного роста,
защиты от болезней.
Особенно хорошо на такую воду реагируют томаты, перцы, зелень и капризные комнатные растения. Да и горшечные любимцы порадуются — без химии, без затрат, а эффект налицо.
Просто остуди воду до комнатной температуры — и можно поливать. Один раз в неделю — и уже через пару применений ты заметишь, что растения как будто пошли на спортпит.
Да-да, её тоже не выбрасывай. Вариантов применения — масса:
измельчённая скорлупа понижает кислотность почвы,
укрепляет корни за счёт кальция,
отпугивает вредителей (улитки и слизни не любят острые края),
улучшает дренаж, если выложить на дно цветочного горшка.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
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