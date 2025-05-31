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Никакой магии, только кастрюля: как яйца кормят не только тебя

1:17
Еда

Кажется, что может быть полезного в мутной воде после варки яиц? Но не спеши её сливать — это вовсе не отход, а настоящее бесплатное удобрение с суперспособностями. Да, ты варил яйца, а получил… витаминку для растений.

яйца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
яйца

Что в ней такого

Пока яйца кипят, скорлупа медленно "делится" с водой своими сокровищами — в первую очередь кальцием и калием.

Эти элементы жизненно важны для:

  • укрепления корней,

  • активного роста,

  • защиты от болезней.

Особенно хорошо на такую воду реагируют томаты, перцы, зелень и капризные комнатные растения. Да и горшечные любимцы порадуются — без химии, без затрат, а эффект налицо.

Как использовать

Просто остуди воду до комнатной температуры — и можно поливать. Один раз в неделю — и уже через пару применений ты заметишь, что растения как будто пошли на спортпит.

А скорлупа

Да-да, её тоже не выбрасывай. Вариантов применения — масса:

  • измельчённая скорлупа понижает кислотность почвы,

  • укрепляет корни за счёт кальция,

  • отпугивает вредителей (улитки и слизни не любят острые края),

  • улучшает дренаж, если выложить на дно цветочного горшка.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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