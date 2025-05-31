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Если ты хочешь, чтобы о тебе говорили на пикнике — просто приготовь этот лаваш

1:20
Еда

Ничто так не радует рядом с сочным шашлыком, как тёплый, мягкий лаваш. И да — его можно приготовить дома без танцев с бубном и дрожжами. Всего четыре ингредиента, одна сковорода и немного терпения.

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Что понадобится

  • 500 г муки

  • 250 мл тёплой воды

  • 1 ч. л. соли

  • 1 ст. л. растительного масла

Как приготовить

  1. В большой миске смешиваем муку и соль.

  2. Добавляем воду и масло, замешиваем мягкое эластичное тесто.

  3. Накрываем и даём отдохнуть 30 минут — пусть "дозревает" под полотенцем.

Дальше — ещё проще

Разделите тесто на шарики. Каждый — в тонкий круглый пласт толщиной около 1-2 мм.
Разогреваем сухую сковороду (никакого масла!) и жарим по 1-2 минуты с каждой стороны. Ждём золотистые пятна — значит, готово.

Совет: как только лаваш сняли, слегка сбрызните водой и заверните в полотенце. Он останется мягким и ароматным, а не превратится в съедобную плитку.

С чем подавать

С шашлыком, с зеленью, с соусами или просто так — потому что вкусно. Такой лаваш подойдёт как к пикнику, так и к вечернему столу на балконе.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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