Если ты хочешь, чтобы о тебе говорили на пикнике — просто приготовь этот лаваш

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Ничто так не радует рядом с сочным шашлыком, как тёплый, мягкий лаваш. И да — его можно приготовить дома без танцев с бубном и дрожжами. Всего четыре ингредиента, одна сковорода и немного терпения.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Что понадобится

500 г муки

250 мл тёплой воды

1 ч. л. соли

1 ст. л. растительного масла

Как приготовить

В большой миске смешиваем муку и соль. Добавляем воду и масло, замешиваем мягкое эластичное тесто. Накрываем и даём отдохнуть 30 минут — пусть "дозревает" под полотенцем.

Дальше — ещё проще

Разделите тесто на шарики. Каждый — в тонкий круглый пласт толщиной около 1-2 мм.

Разогреваем сухую сковороду (никакого масла!) и жарим по 1-2 минуты с каждой стороны. Ждём золотистые пятна — значит, готово.

Совет: как только лаваш сняли, слегка сбрызните водой и заверните в полотенце. Он останется мягким и ароматным, а не превратится в съедобную плитку.

С чем подавать

С шашлыком, с зеленью, с соусами или просто так — потому что вкусно. Такой лаваш подойдёт как к пикнику, так и к вечернему столу на балконе.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



