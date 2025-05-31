Если ты хочешь, чтобы о тебе говорили на пикнике — просто приготовь этот лаваш

Ничто так не радует рядом с сочным шашлыком, как тёплый, мягкий лаваш. И да — его можно приготовить дома без танцев с бубном и дрожжами. Всего четыре ингредиента, одна сковорода и немного терпения.
500 г муки
250 мл тёплой воды
1 ч. л. соли
1 ст. л. растительного масла
В большой миске смешиваем муку и соль.
Добавляем воду и масло, замешиваем мягкое эластичное тесто.
Накрываем и даём отдохнуть 30 минут — пусть "дозревает" под полотенцем.
Разделите тесто на шарики. Каждый — в тонкий круглый пласт толщиной около 1-2 мм.
Разогреваем сухую сковороду (никакого масла!) и жарим по 1-2 минуты с каждой стороны. Ждём золотистые пятна — значит, готово.
Совет: как только лаваш сняли, слегка сбрызните водой и заверните в полотенце. Он останется мягким и ароматным, а не превратится в съедобную плитку.
С шашлыком, с зеленью, с соусами или просто так — потому что вкусно. Такой лаваш подойдёт как к пикнику, так и к вечернему столу на балконе.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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