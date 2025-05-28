Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Авиаучёты нерестилищ: изучены запасы корфо-карагинской сельди
Секрет золота и платины раскрыт: вот где они на самом деле появляются
Вкусно, но опасно: что на тарелке провоцирует гастрит
ТОП-5 самых экстравагантных автомобилей всех времён
Сон есть, энергии — нет: врач назвал скрытые враги утренней бодрости
Резня на дне рождения под Иркутском: подросток устроил бойню в дачном доме
Пенсии придут раньше: россиянам досрочно переведут деньги ко Дню России
Проект возрождения Волги снова пробуксовывает — график сорван, сроки плавают
Секрет крупных клубней и рыхлой почвы скрыт в этом скромном растении

Столовая СССР. Винегрет как философия: кисленько, но честно

Еда

Столовая СССР — особое место, где простота и практичность были не просто словами, а стилем жизни.

Винегрет
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Винегрет

Меню здесь отражало реальность эпохи: доступность, скромность и честность ингредиентов. Один из самых знаковых блюд — винегрет — стал символом этой философии. Он кисленький на вкус, но при этом искренний и понятный каждому.

Винегрет — это не просто салат из свеклы, картошки, квашеной капусты и горошка. Это метафора советской кухни и, шире — советской жизни. Кислотность уксуса и маринованных овощей напоминает нам о том, что жизнь не всегда была сладкой, но честной и открытой.

Каждая составляющая винегрета — скромна, но вместе они создают цельное, насыщенное и полезное блюдо, как и советское общество, где каждый имел своё место и функцию.

Таким образом, винегрет в столовой СССР — это не просто еда. Это философия, которая учит принимать жизнь такой, какая она есть: с её кисленькими моментами, но без лицемерия и прикрас.

Кисленько, но честно — именно это сочетание простоты и правды делает винегрет символом целой эпохи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Авто
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
В США объявили о превосходстве Китая в сфере инноваций
Сон есть, энергии — нет: врач назвал скрытые враги утренней бодрости
Резня на дне рождения под Иркутском: подросток устроил бойню в дачном доме
Пенсии придут раньше: россиянам досрочно переведут деньги ко Дню России
Проект возрождения Волги снова пробуксовывает — график сорван, сроки плавают
Секрет крупных клубней и рыхлой почвы скрыт в этом скромном растении
Столовая СССР. Винегрет как философия: кисленько, но честно
Мяукает утром и не даёт спать? Это не просто каприз
Можно ли отпеть кота? Ответ церкви расстроит многих хозяев
Жир в минус, мышцы в плюс: три правила, которые перестраивают тело изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.