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Мясо, картошка и немного волшебства: рулетики, от которых не остаётся ни крошки

Еда

Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а переносят в детство, где на кухне пахло жареным луком и горячим тестом. Штрудли с мясом и картофелем — как раз из таких. Сытные, ароматные и такие родные.

мясной штрудель
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
мясной штрудель

Что понадобится

Для теста:

  • 500 г муки

  • 2 яйца

  • 200 мл воды

  • щепотка соли

Для начинки:

  • 500 г свинины

  • 1 кг картофеля

  • 1 луковица

  • соль, перец по вкусу

  • 2 ст. л. растительного масла

Готовим по-домашнему:

  1. Замешиваем тесто из муки, яиц, воды и соли. Даём отдохнуть.

  2. Мясо режем кубиками, картофель — кружочками, лук — полукольцами.

  3. Обжариваем лук с мясом до румяности, добавляем картошку, соль, перец — тушим 15 минут.

  4. Тесто раскатываем, режем на прямоугольники, заворачиваем начинку в рулетики.

  5. Укладываем в глубокую сковороду, наливаем немного воды, накрываем крышкой.

  6. Томим на медленном огне около 30 минут.

Что на выходе

Ароматные рулетики с хрустящей ноткой и сочной начинкой. Их можно подать со сметаной, зеленью или просто с горячим чаем. Главное — съесть с удовольствием и в хорошей компании.

Уточнения

Штру́дель — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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