Мясо, картошка и немного волшебства: рулетики, от которых не остаётся ни крошки

Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а переносят в детство, где на кухне пахло жареным луком и горячим тестом. Штрудли с мясом и картофелем — как раз из таких. Сытные, ароматные и такие родные.
Для теста:
500 г муки
2 яйца
200 мл воды
щепотка соли
Для начинки:
500 г свинины
1 кг картофеля
1 луковица
соль, перец по вкусу
2 ст. л. растительного масла
Замешиваем тесто из муки, яиц, воды и соли. Даём отдохнуть.
Мясо режем кубиками, картофель — кружочками, лук — полукольцами.
Обжариваем лук с мясом до румяности, добавляем картошку, соль, перец — тушим 15 минут.
Тесто раскатываем, режем на прямоугольники, заворачиваем начинку в рулетики.
Укладываем в глубокую сковороду, наливаем немного воды, накрываем крышкой.
Томим на медленном огне около 30 минут.
Ароматные рулетики с хрустящей ноткой и сочной начинкой. Их можно подать со сметаной, зеленью или просто с горячим чаем. Главное — съесть с удовольствием и в хорошей компании.
Штру́дель — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
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