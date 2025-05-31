Мясо, картошка и немного волшебства: рулетики, от которых не остаётся ни крошки

Есть блюда, которые не просто утоляют голод, а переносят в детство, где на кухне пахло жареным луком и горячим тестом. Штрудли с мясом и картофелем — как раз из таких. Сытные, ароматные и такие родные.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain мясной штрудель

Что понадобится

Для теста:

500 г муки

2 яйца

200 мл воды

щепотка соли

Для начинки:

500 г свинины

1 кг картофеля

1 луковица

соль, перец по вкусу

2 ст. л. растительного масла

Готовим по-домашнему:

Замешиваем тесто из муки, яиц, воды и соли. Даём отдохнуть. Мясо режем кубиками, картофель — кружочками, лук — полукольцами. Обжариваем лук с мясом до румяности, добавляем картошку, соль, перец — тушим 15 минут. Тесто раскатываем, режем на прямоугольники, заворачиваем начинку в рулетики. Укладываем в глубокую сковороду, наливаем немного воды, накрываем крышкой. Томим на медленном огне около 30 минут.

Что на выходе

Ароматные рулетики с хрустящей ноткой и сочной начинкой. Их можно подать со сметаной, зеленью или просто с горячим чаем. Главное — съесть с удовольствием и в хорошей компании.

Уточнения

Штру́дель — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).



