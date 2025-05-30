Этот джем не для детей: шампанское превращает клубнику в магию

Если вам кажется, что клубничное варенье — это скука с ложки, просто не пробовали его в игристом исполнении. Один бокал шампанского — и обычное летнее лакомство превращается в десерт с характером.
Тут всё просто: берём классическое варенье и добавляем винную нотку. В результате — тонкий вкус, изысканный аромат и ощущение, будто вы на террасе в Провансе, а не на кухне.
1,5 кг клубники
1,5 кг сахара
150 мл сухого игристого вина (можно шампанское)
1,5 ч. л. лимонной кислоты
Клубнику моем, перебираем, часть разминаем в кастрюле.
Добавляем сахар, оставшиеся ягоды, шампанское и лимонную кислоту.
Медленно прогреваем, потом кипятим 5–10 минут.
Снимаем пену и даём настояться 15 минут.
Разливаем по банкам — и в прохладу!
Варенье становится чуть игривым, чуть праздничным. Такой джем — не просто намазать на булку, а подать в креманке к утреннему тосту, под сыр или... к утреннему кофе в пятницу.
Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.
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