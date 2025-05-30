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Этот джем не для детей: шампанское превращает клубнику в магию

Еда

Если вам кажется, что клубничное варенье — это скука с ложки, просто не пробовали его в игристом исполнении. Один бокал шампанского — и обычное летнее лакомство превращается в десерт с характером.

Малиновое варенье
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малиновое варенье

Легкий аромат праздника

Тут всё просто: берём классическое варенье и добавляем винную нотку. В результате — тонкий вкус, изысканный аромат и ощущение, будто вы на террасе в Провансе, а не на кухне.

Что нужно:

  • 1,5 кг клубники

  • 1,5 кг сахара

  • 150 мл сухого игристого вина (можно шампанское)

  • 1,5 ч. л. лимонной кислоты

Как готовить:

  1. Клубнику моем, перебираем, часть разминаем в кастрюле.

  2. Добавляем сахар, оставшиеся ягоды, шампанское и лимонную кислоту.

  3. Медленно прогреваем, потом кипятим 5–10 минут.

  4. Снимаем пену и даём настояться 15 минут.

  5. Разливаем по банкам — и в прохладу!

Что в итоге

Варенье становится чуть игривым, чуть праздничным. Такой джем — не просто намазать на булку, а подать в креманке к утреннему тосту, под сыр или... к утреннему кофе в пятницу.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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