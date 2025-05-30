Этот джем не для детей: шампанское превращает клубнику в магию

Если вам кажется, что клубничное варенье — это скука с ложки, просто не пробовали его в игристом исполнении. Один бокал шампанского — и обычное летнее лакомство превращается в десерт с характером.

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Малиновое варенье

Легкий аромат праздника

Тут всё просто: берём классическое варенье и добавляем винную нотку. В результате — тонкий вкус, изысканный аромат и ощущение, будто вы на террасе в Провансе, а не на кухне.

Что нужно:

1,5 кг клубники

1,5 кг сахара

150 мл сухого игристого вина (можно шампанское)

1,5 ч. л. лимонной кислоты

Как готовить:

Клубнику моем, перебираем, часть разминаем в кастрюле. Добавляем сахар, оставшиеся ягоды, шампанское и лимонную кислоту. Медленно прогреваем, потом кипятим 5–10 минут. Снимаем пену и даём настояться 15 минут. Разливаем по банкам — и в прохладу!

Что в итоге

Варенье становится чуть игривым, чуть праздничным. Такой джем — не просто намазать на булку, а подать в креманке к утреннему тосту, под сыр или... к утреннему кофе в пятницу.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

