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Не тостами едиными: 5 способов приготовить авокадо, о которых вы точно не знали

2:40
Еда

Авокадо давно перестал быть диковинкой с заморских прилавков. Сегодня этот фрукт — частый гость в салатах, тостах и, конечно же, в гуакамоле. Но если вы думаете, что знаете о нём всё - самое время расширить гастрономические горизонты.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Авокадо может быть запечённым, маринованным, замороженным и даже заменять масло в десертах. Его кремовая текстура и нейтральный вкус превращают его в настоящего кулинарного хамелеона — стоит только выйти за рамки привычных рецептов.

1. Запечённый авокадо с яйцом и сыром

Простой, но эффектный способ — превратить половинку фрукта в мини-запеканку. Удалите косточку, посолите и залейте внутрь яйцо с сыром и специями. Отправьте в духовку на 15 минут — и получаете сытный завтрак, который и выглядит красиво, и насыщает надолго.

2. Холодный суп с авокадо и огурцом

Смесь авокадо, натурального йогурта, зелени, лимонного сока и огурца — спасение в жару. Взбейте всё до гладкости, подайте со льдом и укропом — и вот он, гаспачо с изюминкой. Лёгкий, освежающий и при этом достаточно сытный, чтобы заменить полноценный приём пищи.

3. Маринованный авокадо — закуска с характером

Недозрелый авокадо нарезаем ломтиками, заливаем маринадом из оливкового масла, соевого соуса, чеснока и щепотки сахара. Через пару часов в холодильнике он станет мягким, ароматным и необычным дополнением к салату, рису или жареному мясу.

4. Десерты без масла и сахара

Авокадо — секретный ингредиент здоровых десертов. Пюре из него заменяет сливочное масло, делая выпечку влажной и более лёгкой. А если смешать его с какао и мёдом, получится шоколадный крем или даже домашнее мороженое, которое не требует ни сахара, ни мороженицы.

5. Бархатные смузи с авокадо

Добавьте кусочек авокадо в смузи — и напиток станет плотным и насыщенным. Отличное сочетание — банан, шпинат, миндальное молоко. А для тропической версии — ананас, мята и кокосовая вода. Фрукт не даст вкуса, но подарит структуру и сытость.

Эти идеи доказывают: авокадо — не просто модный продукт, а настоящая находка для тех, кто любит экспериментировать и получать максимум пользы от еды. Главное — не бояться отходить от шаблонов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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