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Сочный хруст, а не картофельная масса: секрет идеальных драников раскрыт

2:25
Еда

Если вы хотя бы раз разочарованно втыкали вилку в раскисший драник, вместо того чтобы услышать заветный хруст, — вы не одиноки. И, скорее всего, вы добавили соль не в то время.

Хашбраун
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хашбраун

Классическая ошибка, которая убивает вкус и текстуру, — посолить натертый картофель до начала жарки. Казалось бы, мелочь, но именно она превращает драники в водянистую кашу, не способную ни хрустеть, ни держать форму. Все дело в том, что соль буквально вытягивает влагу из картофеля еще до того, как масло успеет схватить поверхность.

Что делать, чтобы драники были хрустящими

Сначала — терка и марля. Натертый картофель нужно сразу отжать через ткань или сито, убирая максимум жидкости. Только потом вмешивайте яйцо и немного муки — лучше заменить её кукурузным крахмалом. Он не только лучше удерживает влагу, но и придает румяную корочку.

Соль? Оставьте её на финал. Посыпайте уже готовые драники. Так вы не только избежите размягчения теста, но и добьётесь идеального баланса текстур.

Вкус и техника: чем жарить и как не испортить

Жарить драники лучше всего на смеси растительного и топленого сливочного масла. Первое защищает от пригорания, второе добавляет насыщенности. Разогрейте сковороду до 180°C — проверить можно каплей воды: она должна моментально зашипеть и испариться.

Ни в коем случае не накрывайте сковороду крышкой — пар испортит всю структуру и убьет хруст. Переворачивать драники нужно всего один раз, и только после того как края стали румяными, а сверху появились пузырьки.

После жарки переложите драники на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подача: хруст в главной роли

Идеальные драники не ждут. Подавайте их сразу, горячими, пока нежная серединка контрастирует с хрустящей корочкой. Если нужно сохранить тепло — положите в духовку при 80°C максимум на 15 минут. Дольше — и корочка "промокнет" изнутри.

Хотите пикантности? Посыпьте тертым пармезаном или добавьте несколько капель трюфельного масла. Этот штрих моментально превратит простое блюдо в ресторанный деликатес.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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