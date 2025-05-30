Фитнес-десерт, которым не захочется делиться: рецепт творожной запеканки без муки и сахара

Творожная запеканка — это почти как объятие из духовки. А если она еще и без муки, сахара и манки — это уже настоящий подарок для фигуры. Легкая, воздушная, сладкая (но без сахара!) и готовится быстрее, чем вы успеете пожалеть о съеденном кусочке.
В сети делятся рецептом, который украсит и будний завтрак, и воскресный ужин.
творог — 400-500 г
сметана — 100 г
яйца — 3 шт.
сироп топинамбура или другой натуральный подсластитель — 50 г
соль — 1/2 ч. л.
разрыхлитель — 1 ч. л.
кукурузный крахмал — 50 г
ягоды или фрукты — для украшения
по желанию — ваниль и лимонная цедра (по 2 щепотки)
В глубокой миске соединяем творог, сметану, яйца, подсластитель, ваниль и лимонную цедру. Перемешиваем — можно венчиком, можно блендером, кому как удобнее.
Добавляем разрыхлитель и в последнюю очередь — кукурузный крахмал.
Смазываем форму для запекания маслом — подойдет и растительное, и сливочное.
Выливаем туда полученную массу и, если есть настроение, украшаем сверху ягодами или ломтиками фруктов.
Отправляем в духовку, разогретую до 180°C, и печем 40-45 минут.
Запах? Такой, что соседи заглянут на огонек. Вкус? Восхитительно нежный. А самое главное — никакой муки, ни грамма сахара и ноль угрызений совести. Наслаждайтесь!
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.