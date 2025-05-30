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Фитнес-десерт, которым не захочется делиться: рецепт творожной запеканки без муки и сахара

1:40
Еда

Творожная запеканка — это почти как объятие из духовки. А если она еще и без муки, сахара и манки — это уже настоящий подарок для фигуры. Легкая, воздушная, сладкая (но без сахара!) и готовится быстрее, чем вы успеете пожалеть о съеденном кусочке.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

В сети делятся рецептом, который украсит и будний завтрак, и воскресный ужин.

Ингредиенты:

  • творог — 400-500 г

  • сметана — 100 г

  • яйца — 3 шт.

  • сироп топинамбура или другой натуральный подсластитель — 50 г

  • соль — 1/2 ч. л.

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • кукурузный крахмал — 50 г

  • ягоды или фрукты — для украшения

  • по желанию — ваниль и лимонная цедра (по 2 щепотки)

Как готовить:

  1. В глубокой миске соединяем творог, сметану, яйца, подсластитель, ваниль и лимонную цедру. Перемешиваем — можно венчиком, можно блендером, кому как удобнее.

  2. Добавляем разрыхлитель и в последнюю очередь — кукурузный крахмал.

  3. Смазываем форму для запекания маслом — подойдет и растительное, и сливочное.

  4. Выливаем туда полученную массу и, если есть настроение, украшаем сверху ягодами или ломтиками фруктов.

  5. Отправляем в духовку, разогретую до 180°C, и печем 40-45 минут.

Запах? Такой, что соседи заглянут на огонек. Вкус? Восхитительно нежный. А самое главное — никакой муки, ни грамма сахара и ноль угрызений совести. Наслаждайтесь!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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