Фитнес-десерт, которым не захочется делиться: рецепт творожной запеканки без муки и сахара

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка — это почти как объятие из духовки. А если она еще и без муки, сахара и манки — это уже настоящий подарок для фигуры. Легкая, воздушная, сладкая (но без сахара!) и готовится быстрее, чем вы успеете пожалеть о съеденном кусочке.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

В сети делятся рецептом, который украсит и будний завтрак, и воскресный ужин.

Ингредиенты:

творог — 400-500 г

сметана — 100 г

яйца — 3 шт.

сироп топинамбура или другой натуральный подсластитель — 50 г

соль — 1/2 ч. л.

разрыхлитель — 1 ч. л.

кукурузный крахмал — 50 г

ягоды или фрукты — для украшения

по желанию — ваниль и лимонная цедра (по 2 щепотки)

Как готовить:

В глубокой миске соединяем творог, сметану, яйца, подсластитель, ваниль и лимонную цедру. Перемешиваем — можно венчиком, можно блендером, кому как удобнее. Добавляем разрыхлитель и в последнюю очередь — кукурузный крахмал. Смазываем форму для запекания маслом — подойдет и растительное, и сливочное. Выливаем туда полученную массу и, если есть настроение, украшаем сверху ягодами или ломтиками фруктов. Отправляем в духовку, разогретую до 180°C, и печем 40-45 минут.

Запах? Такой, что соседи заглянут на огонек. Вкус? Восхитительно нежный. А самое главное — никакой муки, ни грамма сахара и ноль угрызений совести. Наслаждайтесь!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

