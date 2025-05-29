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Не выбрасывайте кожуру от овощей: 5 блюд из обрезков, о которых вы не догадывались

Еда

Когда вы в следующий раз чистите картошку, морковку или тыкву — не торопитесь тянуться к мусорному ведру. Эта самая кожура, которую мы привыкли считать отходами, на самом деле может стать звездой ужина. И не только сэкономит деньги, но и добавит вашему меню новых вкусов и пользы.

Рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рынок

Картофельные чипсы, о которых никто не догадается

Срежьте картофельную кожуру толстыми полосками, сбрызните оливковым маслом, посыпьте паприкой и чесноком — и в духовку на 15-20 минут при 200°C. На выходе — золотистые, хрустящие чипсы. Хотите изысканный вариант? Добавьте тертый пармезан перед подачей. Никто и не подумает, что это были "остатки".

Морковная и сельдереевая кожура — идеальный бульон

Сложите кожуру в кастрюлю, добавьте луковую шелуху (придаёт цвет!), пару лавровых листов и горошек перца. Варите на медленном огне около 40 минут. Процедите — и получите наваристый, ароматный овощной бульон. Ни соли, ни консервантов. Используйте его для супов, ризотто или соусов.

Тыквенная кожура? Запеките и не снимайте

Хорошо промытую тыкву нарежьте кубиками — прямо с кожурой. После запекания она станет мягкой и съедобной. Добавьте такие кусочки в салат с рукколой, орехами и козьим сыром — получится уютное, осеннее блюдо с ярким вкусом и текстурой.

Банановая кожура — экзотика на вашей кухне

Да, её тоже можно есть! В Азии кожуру маринуют в соевом соусе с имбирем и тушат с овощами. А ещё из неё можно приготовить чай: высушите, измельчите, добавьте корицу и заливайте кипятком. Вкус будет сладковато-пряным, а пищеварению — только на пользу.

Как подготовить кожуру к кулинарным подвигам

Главное — тщательно мойте овощи и фрукты, особенно если они не органические. Подойдёт раствор воды с уксусом (в пропорции 3:1) и жёсткая щётка. Для верности можно обдать кипятком — это удалит воск и остатки химии.

А если готовить не хочется

Сушите кожуру, измельчайте в блендере — получится универсальная приправа или даже панировка. А ещё можно отправить её в компост — это сделает вашу кухню не только экономной, но и экологичной.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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