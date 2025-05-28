Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты

Итак. забудь про баночки из магазина с консервантами и усилителями вкуса.
Настоящий домашний майонез готовится за 2 минуты, а вкус… как у бабушки на праздники!
Что нужно:
Как делать (понадобится погружной блендер):
Готово! Можно намазывать на хлеб, добавлять в салат или есть ложкой.
Срок хранения: в холодильнике — 3–4 дня. Делай небольшими порциями — он ведь готовится за минуты!
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