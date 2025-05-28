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Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты

1:10
Еда

Итак. забудь про баночки из магазина с консервантами и усилителями вкуса.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Майонез

Настоящий домашний майонез готовится за 2 минуты, а вкус… как у бабушки на праздники!

Что нужно:

  • 1 яйцо (сырое, свежее — обязательно!)
  • 150–200 мл растительного масла (лучше без запаха)
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ст. л. лимонного сока или уксуса
  • ½ ч. л. соли
  • по вкусу — щепотка сахара

Как делать (понадобится погружной блендер):

  1. В высокий стакан (или банку) разбей яйцо.
  2. Добавь всё остальное: масло, горчицу, лимон, соль и сахар.
  3. Опусти блендер на дно и не двигая его, включи на максимум. Через 5–7 секунд снизу начнёт образовываться густой майонез.
  4. Медленно подними блендер вверх, чтобы перемешать всё масло.

Готово! Можно намазывать на хлеб, добавлять в салат или есть ложкой.

Срок хранения: в холодильнике — 3–4 дня. Делай небольшими порциями — он ведь готовится за минуты!

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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