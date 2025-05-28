Лайфхаки кухни: как сделать майонез дома за 2 минуты

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Итак. забудь про баночки из магазина с консервантами и усилителями вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Ғизәтуллина Рәшиҙә, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Майонез

Настоящий домашний майонез готовится за 2 минуты, а вкус… как у бабушки на праздники!

Что нужно:

1 яйцо (сырое, свежее — обязательно!)

150–200 мл растительного масла (лучше без запаха)

1 ч. л. горчицы

1 ст. л. лимонного сока или уксуса

½ ч. л. соли

по вкусу — щепотка сахара

Как делать (понадобится погружной блендер):

В высокий стакан (или банку) разбей яйцо. Добавь всё остальное: масло, горчицу, лимон, соль и сахар. Опусти блендер на дно и не двигая его, включи на максимум. Через 5–7 секунд снизу начнёт образовываться густой майонез. Медленно подними блендер вверх, чтобы перемешать всё масло.

Готово! Можно намазывать на хлеб, добавлять в салат или есть ложкой.

Срок хранения: в холодильнике — 3–4 дня. Делай небольшими порциями — он ведь готовится за минуты!