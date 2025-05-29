Невероятно вкусно и полезно: секреты приготовления овсяного печенья с имбирем

Перекус — это не только возможность утолить голод, но и замечательный способ поделиться радостью с близкими. В этом вам поможет наш рецепт невероятно полезного и простого в приготовлении овсяного печенья с имбирем. Следуйте инструкциям шаг за шагом, и у вас получится восхитительное лакомство.
Фото: flickr.com by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье
Рецепт вкусного и полезного овсяного печенья с имбирем
Ингредиенты:
300 г овсяных хлопьев;
100 г пшеничной муки общего назначения;
100 мл молока;
10 г свежего имбиря (примерно 1 небольшой кусочек);
2 ст. л. мёда;
50 г коричневого сахара;
1 ч. л. ванильной эссенции;
1 яйцо;
50 г сливочного масла.
Пошаговый рецепт приготовления:
В большой миске смешайте овсяные хлопья, пшеничную муку, несколько ложек меда и яйцо. Тщательно перемешайте.
Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте его в миску вместе с молоком и небольшим количеством коричневого сахара.
Продолжайте перемешивать, пока не получите липкое тесто.
Смажьте противень маслом. С помощью кондитерского мешка сформируйте из теста печенье и выложите его на противень.
Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте печенье около 15 минут.
Когда печенье приобретет золотистый оттенок и станет хрустящим, достаньте его из духовки.
Дайте печенью остыть при комнатной температуре в течение нескольких минут.
Уточнения
Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.