Невероятно вкусно и полезно: секреты приготовления овсяного печенья с имбирем

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Перекус — это не только возможность утолить голод, но и замечательный способ поделиться радостью с близкими. В этом вам поможет наш рецепт невероятно полезного и простого в приготовлении овсяного печенья с имбирем. Следуйте инструкциям шаг за шагом, и у вас получится восхитительное лакомство.

Фото: flickr.com by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ печенье

Рецепт вкусного и полезного овсяного печенья с имбирем

Ингредиенты:

300 г овсяных хлопьев;

100 г пшеничной муки общего назначения;

100 мл молока;

10 г свежего имбиря (примерно 1 небольшой кусочек);

2 ст. л. мёда;

50 г коричневого сахара;

1 ч. л. ванильной эссенции;

1 яйцо;

50 г сливочного масла.

Пошаговый рецепт приготовления:

В большой миске смешайте овсяные хлопья, пшеничную муку, несколько ложек меда и яйцо. Тщательно перемешайте. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте его в миску вместе с молоком и небольшим количеством коричневого сахара. Продолжайте перемешивать, пока не получите липкое тесто. Смажьте противень маслом. С помощью кондитерского мешка сформируйте из теста печенье и выложите его на противень. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте печенье около 15 минут. Когда печенье приобретет золотистый оттенок и станет хрустящим, достаньте его из духовки.

Дайте печенью остыть при комнатной температуре в течение нескольких минут.

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

