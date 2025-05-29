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Невероятно вкусно и полезно: секреты приготовления овсяного печенья с имбирем

1:38
Еда

Перекус — это не только возможность утолить голод, но и замечательный способ поделиться радостью с близкими. В этом вам поможет наш рецепт невероятно полезного и простого в приготовлении овсяного печенья с имбирем. Следуйте инструкциям шаг за шагом, и у вас получится восхитительное лакомство.

печенье
Фото: flickr.com by slgckgc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
печенье

Рецепт вкусного и полезного овсяного печенья с имбирем

Ингредиенты:

  • 300 г овсяных хлопьев;
  • 100 г пшеничной муки общего назначения;
  • 100 мл молока;
  • 10 г свежего имбиря (примерно 1 небольшой кусочек);
  • 2 ст. л. мёда;
  • 50 г коричневого сахара;
  • 1 ч. л. ванильной эссенции;
  • 1 яйцо;
  • 50 г сливочного масла.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. В большой миске смешайте овсяные хлопья, пшеничную муку, несколько ложек меда и яйцо. Тщательно перемешайте.
  2. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте его в миску вместе с молоком и небольшим количеством коричневого сахара.
  3. Продолжайте перемешивать, пока не получите липкое тесто.
  4. Смажьте противень маслом. С помощью кондитерского мешка сформируйте из теста печенье и выложите его на противень.
  5. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте печенье около 15 минут.
  6. Когда печенье приобретет золотистый оттенок и станет хрустящим, достаньте его из духовки.

Дайте печенью остыть при комнатной температуре в течение нескольких минут.

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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