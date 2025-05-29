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Считаем до семи: продукты, которые не стоит хранить в пластиковых контейнерах

3:35
Еда

Замечали ли вы, что некоторые продукты могут приобретать привкус пластика, если их хранить в пластиковых контейнерах или пакетах? Это происходит потому, что некоторые продукты негативно реагируют на контакт с пластиком, что может привести к их порче и снижению качества. В этой статье мы расскажем, какие продукты лучше не хранить в пластике и почему.

Пищевой контейнер
Фото: Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пищевой контейнер

Почему важно правильно выбирать контейнеры для хранения продуктов?

Пластиковые контейнеры и пакеты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они удобны для хранения и транспортировки продуктов, особенно для замороженных остатков еды и перекусов на работе. Однако не все продукты можно безопасно хранить в пластике, пишет meygeia.gr.

Какие продукты не следует хранить в пластиковых контейнерах?

  1. Сырые яйца и продукты, содержащие их. Сырые яйца могут быть заражены сальмонеллой или кишечной палочкой. Эти бактерии легко размножаются при контакте с пластиком, особенно если контейнер поврежден. Для безопасного хранения сырых яиц лучше использовать изолированный контейнер или контейнер со льдом.
  2. Обработанное мясо. При обработке мяса, например, варке или панировке, оно теряет свои питательные свойства и текстуру. Контакт с пластиком может ускорить этот процесс, ухудшая качество и вкус продукта.
  3. Рагу и супы. Высокая температура, при которой готовятся рагу и супы, может повредить пластик. Чтобы сохранить их текстуру и вкус, лучше дать им остыть перед тем, как поместить в пластиковый контейнер. Это предотвратит разрушение молекул пластика и сохранит свежесть продуктов.
  4. Молоко и молочные продукты. Пластик не подходит для длительного хранения молока и молочных продуктов. Он может увеличивать риск бактериального заражения и способствовать порче пищи. Для этих продуктов лучше использовать керамические или алюминиевые контейнеры.
  5. Салаты с соусом. Пластиковые контейнеры не предназначены для длительного хранения свежих овощей с заправкой. Они могут повлиять на вкус и пищевую ценность салата, а также ускорить его порчу.
  6. Кофе и чай. Высокие температуры, при которых готовятся эти напитки, могут вызвать изменения в пластике и увеличить риск бактериальной инфекции. Лучше подождать, пока напитки остынут, прежде чем переливать их в пластиковые контейнеры. Для хранения лучше использовать емкости из других материалов.
  7. Сыр. Все виды сыра выделяют влагу, которая скапливается в пластиковом контейнере, способствуя росту плесени и размножению бактерий. Если оставить сыр без крышки более чем на три дня, это может повлиять на его текстуру, вкус и питательные свойства, а также вызвать проблемы с пищеварением.

Пластиковые контейнеры удобны, но не всегда подходят для хранения продуктов. Они могут негативно влиять на качество, вкус и безопасность некоторых продуктов. Избегайте хранения в пластике сырых яиц, обработанного мяса, рагу, супов, молочных продуктов, салатов с соусом, кофе, чая и сыра. Вместо этого используйте керамику, алюминий или другие подходящие материалы, чтобы сохранить свежесть и качество ваших продуктов.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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