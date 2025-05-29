Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про отбеливатель: как вернуть белизну шторам за одну ночь
Худеть, не голодая: что объединяет авокадо, воду и тайну утренней легкости
Семена из супермаркета: как вырастить качественный перец и не прогадать
Налог на безопасность: водители из спокойных регионов заплатят меньше за ОСАГО
Не шумит, не дёргается — но именно так ломаются самые надёжные моторы
От музея до гостиницы: как дом в форме ботинка превратился в туристический хит
Сибирская саламандра: как морозы до -55°C превращают её в чудо природы
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми

Кишечник в восторге: как этот вид хлеба стал суперфудом для вашего организма

Еда

Продукты, которые мы употребляем в пищу, оказывают значительное влияние на работу кишечника. Среди них особое место занимает хлеб, который может быть полезен для желудочно-кишечного тракта.

Состояние здоровья кишечника зависит от множества факторов, таких как использование антибиотиков, уровень стресса и других. Эти факторы влияют на микробиом — совокупность бактерий, обитающих в нашем организме. Разнообразный и богатый полезными микроорганизмами микробиом помогает снизить риск стресса, улучшить пищеварение, снизить артериальное давление и улучшить качество сна.

Какой хлеб лучше всего для кишечника?

Американский гастроэнтеролог Уилл Булсевич рекомендует хлеб на закваске как один из лучших вариантов для здоровья кишечника и пищеварения.

Доктор Булсевич объясняет, что закваска — это уникальный процесс, в котором дикие дрожжи взаимодействуют с мукой и водой. Этот процесс ферментации происходит медленно и позволяет высвободить витамины, питательные вещества и новые формы клетчатки, что делает хлеб на закваске особенно полезным для кишечника.

Использование местных дрожжей, которые естественным образом присутствуют в воздухе, позволяет создать продукт, богатый полезными микроорганизмами. Такой хлеб можно использовать не только для приготовления хлеба, но и для пиццы, блинов и других блюд, сообщает eatingwell.com.

Кроме того, хлеб на закваске может быть полезен для людей с проблемами пищеварения. Доктор Булсевич отмечает, что в закваске содержится меньше глютена и фруктанов, что делает его более подходящим для тех, кто испытывает трудности с употреблением обычного хлеба. Однако людям с целиакией или непереносимостью глютена следует проконсультироваться с врачом перед тем, как попробовать хлеб на закваске, так как он все же содержит глютен.

Хлеб на закваске также обладает другими полезными свойствами. Благодаря естественному процессу ферментации, он богат пребиотиками и пробиотиками, а также имеет низкий гликемический индекс, что делает его более здоровым выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Вкус детства — только лучше: птичье молоко, которое под силу каждому — пошагово и просто
Еда и рецепты
Вкус детства — только лучше: птичье молоко, которое под силу каждому — пошагово и просто Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Наука и техника
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет Аудио 
Популярное
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет

На глубине, где не должно быть ничего рукотворного, найден технологичный объект. Его возраст — сотни миллионов лет. Кто его оставил?

Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Вредители вылетят пробкой: Поплавская ёрничает над артистами, вернувшимися в Россию ради денег
Последние материалы
Налог на безопасность: водители из спокойных регионов заплатят меньше за ОСАГО
Не шумит, не дёргается — но именно так ломаются самые надёжные моторы
От музея до гостиницы: как дом в форме ботинка превратился в туристический хит
Сибирская саламандра: как морозы до -55°C превращают её в чудо природы
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Кишечник в восторге: как этот вид хлеба стал суперфудом для вашего организма
Как с помощью кефира и марганцовки сделать гортензии неотразимыми
Ужас или чудо? Паразит, который забирает язык рыбы и живёт вместо него
Занятия спортом после 40: как физическая активность улучшает вашу самооценку
Они больше не вернутся! Растения, от которых муравьи убегут из вашего дома в панике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.