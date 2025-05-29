Кишечник в восторге: как этот вид хлеба стал суперфудом для вашего организма

Продукты, которые мы употребляем в пищу, оказывают значительное влияние на работу кишечника. Среди них особое место занимает хлеб, который может быть полезен для желудочно-кишечного тракта.

Состояние здоровья кишечника зависит от множества факторов, таких как использование антибиотиков, уровень стресса и других. Эти факторы влияют на микробиом — совокупность бактерий, обитающих в нашем организме. Разнообразный и богатый полезными микроорганизмами микробиом помогает снизить риск стресса, улучшить пищеварение, снизить артериальное давление и улучшить качество сна.

Какой хлеб лучше всего для кишечника?

Американский гастроэнтеролог Уилл Булсевич рекомендует хлеб на закваске как один из лучших вариантов для здоровья кишечника и пищеварения.

Доктор Булсевич объясняет, что закваска — это уникальный процесс, в котором дикие дрожжи взаимодействуют с мукой и водой. Этот процесс ферментации происходит медленно и позволяет высвободить витамины, питательные вещества и новые формы клетчатки, что делает хлеб на закваске особенно полезным для кишечника.

Использование местных дрожжей, которые естественным образом присутствуют в воздухе, позволяет создать продукт, богатый полезными микроорганизмами. Такой хлеб можно использовать не только для приготовления хлеба, но и для пиццы, блинов и других блюд, сообщает eatingwell.com.

Кроме того, хлеб на закваске может быть полезен для людей с проблемами пищеварения. Доктор Булсевич отмечает, что в закваске содержится меньше глютена и фруктанов, что делает его более подходящим для тех, кто испытывает трудности с употреблением обычного хлеба. Однако людям с целиакией или непереносимостью глютена следует проконсультироваться с врачом перед тем, как попробовать хлеб на закваске, так как он все же содержит глютен.

Хлеб на закваске также обладает другими полезными свойствами. Благодаря естественному процессу ферментации, он богат пребиотиками и пробиотиками, а также имеет низкий гликемический индекс, что делает его более здоровым выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

